С валками жить

Фонд развития промышленности России (ФРП) и предприятие группы ММК подписали соглашение о финансировании проекта по созданию производства кованых валков для прокатных станов. Общий объем инвестиций составит 14 млрд руб., из которых 5 млрд предоставит ФРП. По словам представителей ММК, запуск литейно-кузнечного цеха позволит сократить долю импортной продукции на этом рынке с 80% до 30%. Эксперты отмечают, что до последнего времени основными поставщиками валков для российской металлургии являлись украинские машиностроительные заводы, продажи которых снизились. Учитывая это и высокий спрос, проект ММК, по мнению экспертов, имеет хорошие перспективы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одним из основных потребителей продукции нового цеха будет сам ММК

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Одним из основных потребителей продукции нового цеха будет сам ММК

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фонд развития промышленности России предоставит льготный заем в размере 5 млрд руб. ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК, входит в ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат») на создание производства кованых валков для прокатных станов. Соглашение о финансировании проекта подписали директор фонда Роман Петруца и руководитель предприятия Олег Ширяев на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.

Общий объем инвестиций в проект превысит 14 млрд руб. Основным инвестором выступает ПАО «ММК». Льготный заем под 1% годовых сроком на семь лет ФРП предоставит предприятию по программе «Приоритетные проекты». На эти средства на площадке Механоремонтного комплекса планируется построить цех литейно-кузнечной продукции с полным циклом производства.

«Его мощность составит порядка 24 тыс. т изделий в год. В частности, там будут изготавливать кованые рабочие валки для станов холодной прокатки, кованые опорные валки для станов холодной и горячей прокатки, а также крупногабаритную прессовую поковку весом до 90 т», — сообщил директор ФРП Роман Петруца.

Новый цех будет включать литейный участок для производства слитков, кузнечно-прессовый — для изготовления поковок, а также участки термической обработки поковок и готовых кованых валков, механической обработки для черновой, чистовой и шлифовальной обработки валков.

Среди основных потребителей новой продукции будет сам ММК и другие крупные металлургические предприятия России — «Северсталь», ЕВРАЗ, «Красный октябрь», Новолипецкий металлургический комбинат, «Мечел» и Челябинский трубопрокатный завод.

«Более 80% отечественного рынка кованых рабочих и опорных валков в настоящее время занимают зарубежные производители. После выхода проекта на полную производственную мощность доля импорта на рынке РФ по кованым валкам составит не более 30%»,— прокомментировал директор МРК Олег Ширяев.

Проектировать литейно-кузнечный цех будет государственный научный центр ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина». Соответствующий договор с его руководителем Виктором Семеновым представители группы ММК также подписали на «Иннопроме-2023». В компании считают, что привлечение займа ФРП и договор с ЦНИИчермет позволит запустить новое производство в предельно сжатые сроки. По данным ММК, первую очередь планируется запустить во втором квартале 2025 года, полностью реализовать проект — в четвертом квартале 2026 года. В процессе будет создано более 700 рабочих мест, в том числе более 350 высокопроизводительных.

Присутствовавший на подписании соглашения ФРП и МРК губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что это «уникальный проект», который позволит существенно снизить потребность российских металлургов в импортных валках. «В сегодняшних условиях для развития металлургии в нашей стране — один из важнейших, ключевых проектов. Важно, что он будет реализован в Челябинской области»,— отметил глава региона.

ООО «Механоремонтный комплекс» в составе ММК занимается производством сменного оборудования и запасных частей для технологических агрегатов металлургических и горно-обогатительных производств, изготовлением новых агрегатов и деталей, разработкой конструкций и их модернизацией, а также ремонтом и техобслуживанием механического, электросталеплавильного, грузоподъемного оборудования. По данным «СПАРК Интерфакс», выручка предприятия в 2022 году превысила 11,3 млрд руб. (9,1 млрд в 2021 году), чистая прибыль — 746,1 млн (284,5 млн).



Эксперты считают, что у этого проекта ММК хорошие перспективы. «В российской металлургии сохраняется спрос на прокатные валки, несмотря на западные санкции, которыми был запрещен импорт ряда видов продукции черной металлургии, что привело к переориентации их поставок с европейского рынка на азиатский. Структура поставок валков на российские предприятия за последние пару лет претерпела значительные изменения — их изготавливают «Уралмашзавод», «ОМЗ-Спецсталь», Кушвинский завод прокатных валков и Магнитогорский завод прокатных валков. В то же время можно предположить, что снизились продажи основных поставщиков — украинских «Энергомашспецстали» и Новокраматорского машиностроительного завода. Реализация данного проекта позволит снизить зависимость отечественной металлургии от импорта прокатных валков и заодно повысить доходы всей группы ММК»,— говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что реализация проекта позволит увеличить экспорт сложной российской продукции. «Проект будет способствовать не только снижению зависимости от иностранных производителей, но и увеличению экспорта сложной российской продукции, не только в металлургии, но и в других отраслях. Продукция предприятия может быть востребована малыми и средними металлургическими предприятиями РФ, что повысит их конкурентоспособность и скажется на их финансовом положении»,— отмечает эксперт. По его оценке, ориентировочный срок окупаемости инвестпроекта в зависимости от экономической ситуации может составить от четырех до шести лет.

Юлия Гарипова