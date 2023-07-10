Суд в Петербурге удовлетворил жалобу на СКР со стороны охранника, который не пустил Бастрыкина

Суд признал незаконными действия следователя в отношении охранника стройки на Васильевском острове Санкт-Петербурга Асхаба Аликпачова. В середине мая он не пустил на стройку председателя СКР Александра Бастрыкина и стал подозреваемым по уголовному делу, постановление о возбуждении которого позднее было отменено Генпрокуратурой.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила в Telegram, что Василеостровский районный суд удовлетворил жалобу господина Аликпачова. Уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.203 УК РФ) было возбуждено 16 мая. В тот же день заместитель Генпрокурора признал постановление о его возбуждении незаконным.

Как отмечалось в жалобе охранника, уже 18 мая господин Аликпачов был признан подозреваемым по отмененному уголовному делу и допрошен. Во время следственных действий по невозбужденному делу не меньше 13 следователей изъяли документы и компьютеры и опечатали помещения охранной организации ЧОО «Агис», где работал Асхаб Аликпачов. Как утверждает работодатель, следствие ничего не возвратило, поэтому охранник не смог получить зарплату.

Александр Бастрыкин 14 мая лично, без охраны и в гражданской одежде, пытался попасть на стройку Северного намыва, но охранники даже после предъявленного удостоверения не пропустили. Спустя некоторое время глава СКР прибыл на место уже вместе с бойцами ОМОНа. Асхаб Аликпачов позднее рассказывал «Фонтанке», что не узнал господина Бастрыкина. СКР трижды возбуждал уголовные дела против сотрудников ООО ЧОО АГИС. Известно, что два из них были отменены прокуратурой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие не сдается».

Леонид Уварчев