СКР возбудил дело против охранников, не пустивших Александра Бастрыкина на стройку Северного намыва в Петербурге

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил третье уголовное дело из-за Северного намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Фигурантами стали сотрудники охранного предприятия, которые отказались пускать председателя СКР Александра Бастрыкина на участок, где работает ПАО «Группа ЛСР». Накануне, 14 мая, глава СКР лично попытался посетить стройку объекта, однако в первый раз его не пустили на территорию охранники ООО ЧОО АГИС. Генерал юстиции был одет в штатское, однако чоповцев на КПП не убедило даже предъявленное удостоверение главного следователя страны.

Как сообщили сегодня, 15 мая, в официальном Telegram-канале Следственного комитета, охранники мешали сотрудникам следкома и препятствовали их нахождению на территории стройплощадки. В пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу уточнили, что чоповцы, «находясь на территории объекта на Морской набережной, действуя умышленно, совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ».

Повторно господин Бастрыкин прибыл на место уже вместе с бойцами ОМОНа. Только после этого сотрудникам СКР удалось попасть на стройплощадку. Работникам ЧОПа данный конфликт обошелся возбуждением уголовного дела о превышении полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ).

Ранее стало известно о двух других уголовных делах, связанных со строительством на намыве Васильевского острова. Речь об уголовном деле в отношении чиновников городской администрации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). До этого ведомство возбудило дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Северный намыв — это искусственно созданная территория на Васильевском острове. В июне 2022 года ЛСР приступила к завершению формирования земельного участка. Согласно заявлениям компании, планируется построить 875 тыс. кв. м, из них 260 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, а остальные — для жилья, рассчитанного для 23 тыс. человек. На формируемом участке построят современный квартал «Новый Васильевский». Его благоустройство включает в себя создание набережной, пляжа, парка, прогулочных и спортивных зон, а также обустройство мест для игр и отдыха.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург