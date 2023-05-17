СКР обыскал петербургский ЧОП, не пустивший Бастрыкина на стройплощадку

В Санкт-Петербурге во вторник, 16 мая, сотрудники Следственного комитета России (СКР) пришли с обыском в офис компании ООО ЧОО АГИС, сотрудники которой ранее не пропустили главу ведомства Александра Бастрыкина на территорию объекта девелоперской компании ЛСР на Васильевском острове. Визит правоохранителей связан с проверкой документации, касающейся лицензирования работников частного охранного предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пишет РБК, с визитом в компанию АГИС, которая располагается на углу Саперного переулка и улицы Радищева, нагрянули следователи из Центрального аппарата СКР. Предварительно известно, силовики сломали дверь в офис, изъяли документы и несколько десятков единиц официально зарегистрированного оружия. Утверждается, что с сотрудниками были проведены разговоры о том, что деятельность фирмы якобы будет прекращена в ближайшее время.

Конфликт между СКР и ЧОО АГИС произошел в минувшее воскресенье, 14 мая, когда чоповец не пропустил генерала юстиции России дальше КПП. Это закончилось приездом на объект омоновцев, а также возбуждением уголовного дела за превышение полномочий частными охранниками (ч. 1 ст. 203 УК РФ), но и его накануне, 15 мая, отменил заместитель городского прокурора Валерий Узляков. Буквально на следующий день господин Бастрыкин распорядился передать Главному следственному управлению СКР материалы для повторного разбирательство в отношении охранников.

Представитель девелопера ранее говорил «Ъ», что председатель СКР о своем визите на стройплощадку заранее не предупредил и был одет в штатское, в связи с чем охрана режимного объекта вынуждена была остановить посетителя из соображений безопасности.

Подробнее читайте в материале «Следствие снова в деле».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург