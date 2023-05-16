Прокуратура не нашла состава преступления в действиях охранников, не пустивших Бастрыкина на объект ЛСР

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении охранников, которые с первого раза не пропустили главу Следственного комитета РФ (СКР) Александра Бастрыкина на объект ЛСР на намыве Васильевского острова, где идет строительство. Об этом рассказали источники «Ъ» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Надзорное ведомство не обнаружило состава преступления в действиях службы безопасности. В понедельник, 15 мая, стало известно, что с подачи господина Бастрыкина на чоповцев завели дело из-за превышения полномочий (ч. 1 ст. 203 УК РФ).

Днем ранее, 14 мая, Александр Бастрыкин прибыл с утренним визитом на стройплощадку, однако сотрудник охранного предприятия ООО ЧОО АГИС отказался пускать его дальше КПП даже после предъявленного удостоверения председателя СКР. Попасть на объект господину Бастрыкину удалось только со второй попытки при взаимодействии с приехавшими на место омоновцами.

В ЛСР пояснили «Ъ», что охрана режимного объекта действовала «строго по инструкции», поскольку глава СКР о своем визите заранее не предупредил и был одет в штатское. В компании уточнили, что сотрудники АГИС были вынуждены остановить посетителя, поскольку посторонним лицам было небезопасно находиться на объекте из-за работы строителей и спецтехники.

Ранее стало известно о двух других уголовных делах, связанных со строительством на намыве Васильевского острова. Первое — в отношении неустановленных чиновников городской администрации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), которые выдали разрешение на застройку участка. Еще одно — по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Предыдущая попытка была отменена надзорным прокурором.

К новому расследованию подключились специалисты центрального аппарата ведомства. В рамках возбужденного уголовного дела будет проведена соответствующая судебно-экологическая экспертиза, на время которой на данной территории стройку остановят.

Подробнее — в материале «Ъ» «Северный намыв столкнулся со следствием».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург