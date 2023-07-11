Главные новости за 11 июля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

В Орловской области могут появиться отряды теробороны.

По Белгородской области за сутки выпустили 65 снарядов, мин и взрывных устройств; уничтожен трактор.

Белгородские власти при «успокоении ситуации» будут «предлагать вернуться» домой из ПВР жителям Шебекина, опасающимся новых обстрелов.

Воронежский меловой завод «Эльдако» выставили на повторные торги за 600 млн рублей.

Осужденному за помощь участникам нападения на пограничников в Курской области не удалось обжаловать приговор.

Воронежский облсуд назначил по 19 лет колонии трем мужчинам за убийство студентки.

Мобилизованный воронежец через суд добился направления на военно-врачебную комиссию.

«Яблоко» выдвинуло своего кандидата на довыборы депутата Госдумы от Липецкой области.

Тамбовские власти направят 1,7 млрд рублей на капитальный ремонт 20 школ.

Прокуратура потребовала вернуть областным властям застраиваемый участок возле воронежского ЖК «Лазурный».

КПРФ выдвинула работника спортшколы и боевого летчика кандидатами на довыборы в гордуму Воронежа.

Воронежский бизнесмен, стрелявший по полицейским из фейерверка, отправлен на принудительное лечение.