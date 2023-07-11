«Яблоко» выдвинуло своего кандидата на довыборы депутата Госдумы от Липецкой области

Партия «Яблоко» сообщила о выдвижении кандидатов на сентябрьские дополнительные выборы в Государственную думу. По липецкому одномандатному округу №14 выдвинут финансовый уполномоченный регионального отделения Антон Рычков.

Господин Рычков родился в 1993 году в городе Грязи Липецкой области. Окончил Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) по направлению «Электро- и теплотехника». Работал заведующим лаборатории на кафедре электрооборудования в ЛГТУ. Является начальником команды регбийного клуба «Липецк», а с 2023 года — методистом в спортивной школе олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.

Основным претендентом на вакантный мандат, который ранее принадлежал скончавшемуся предпринимателю Николаю Борцову, считается спикер областного совета Дмитрий Аверов («Единая Россия»). КПРФ выдвинула на выборы Сергея Токарева, ЛДПР — Анатолия Емельянова, «Справедливая Россия — За правду» — Ларису Ксенофонтову, «Коммунисты России» — Олега Токарева.

Помимо выборов депутата Госдумы в Липецкой области пройдут выборы депутатов Добровского, Становлянского муниципальных округов, Куйманского сельсовета Лебедянского района и довыборы депутата Данковского горсовета. Принять участие в них можно с помощью дистанционного электронного голосования.

Сергей Толмачев