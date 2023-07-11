Белгородские власти при «успокоении ситуации» будут «предлагать вернуться» домой из ПВР жителям Шебекина, опасающимся новых обстрелов

При «успокоении ситуации» власти Белгородской области будут «предлагать вернуться» домой жителям Шебекина, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил, отвечая на вопрос жительницы города.

Она рассказала, что сейчас находится в ПВР в Белгороде, но проживающих в нем просят выехать до 17 июля: «В нем проживаю я, мой несовершеннолетний ребенок, мама-инвалид первой группы. Мы не хотим возвращаться в Шебекино, потому что вы не можете гарантировать стопроцентной безопасности». «Я не могу гарантировать стопроцентной безопасности и в Белгороде. Я надеюсь, что вы это четко понимаете,— заметил глава региона.—

Проживать все время в ПВР физически невозможно.

Мы исходим из оперативной ситуации. Будет опасно — никто не собирается рисковать вашими жизнями. Но если ситуация успокаивается — мы будем предлагать вернуться в то жилье, которое является вашей собственностью, по месту постоянного проживания. Я проехал практически все ПВР, и главный вопрос, который мне всегда задавали,— когда можно вернуться домой».

Жителей Шебекинского городского округа начали вывозить в ПВРы в начале июня после массированных украинских обстрелов. Спустя месяц горожане стали возвращаться домой, но после новых ударов в конце прошлой недели Вячеслав Гладков принял решение о приостановлении их возврата: «Мы должны очень внимательно следить за оперативной обстановкой и не допускать ни малейшего риска в отношении жизни и здоровья людей. Понимаем, что все достаточно сложно. Стопроцентной гарантии никто дать не может, но на неделю мы паузу сделаем. Если обстановка будет спокойная, вернемся к возвращению жителей из ПВР через неделю, с понедельника». При этом глава региона дал указание подчиненным не препятствовать тем, кто принял решение вернуться в населенные пункты самостоятельно.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин