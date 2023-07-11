Воронежский бизнесмен, стрелявший по полицейским из фейерверка, отправлен на принудительное лечение

Ленинский райсуд Воронежа постановил освободить директора воронежского ООО «Инвестиционно-управляющая компания “Дон”» Евгения Васильева от уголовной ответственности за покушение на применение насилия в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда. В отношении Васильева применят принудительную меру медицинского характера.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что Васильев страдает хроническим психическим расстройством. «В момент совершения уголовно наказуемого деяния он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими»,— пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

В основу уголовного дела легли события утра 6 февраля 2023 года. По версии следствия, Васильев из окна водительской двери своего Toyota Land Cruiser произвел несколько выстрелов из пиротехнического устройства в сторону преследовавшего его автомобиля ДПС. Сотрудники ГИБДД попытались остановить его за то, что тот опасно маневрировал на дороге.

В машине Васильева находилось дикое животное — каракал. После задержания полицейские обратились к руководству Воронежского зоопарка для содействия в изъятии зверя. Каракала поместили в клетку и отвезли на временную передержку в зоопарк.

Евгений Васильев назвал свой поступок неудачной шуткой. Он является сыном бывшего депутата воронежской облдумы и экс-главы ЮВЖД Ивана Васильева.

Алина Морозова