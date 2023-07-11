Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тамбовские власти направят 1,7 млрд рублей на капитальный ремонт 20 школ

Правительство Тамбовской области направит 1,7 млрд руб. на капитальный ремонт 20 школ региона в 2024–2025 годах. Об этом губернатор Максим Егоров сообщил по итогам заседания оперативного штаба по реализации нацпроектов.

В этом году на капитальное обновление 14 школ было направлено 602,7 млн руб., работы должны быть завершены к 1 сентября.

По данным облправительства, на 11 июля готовность ряда объектов составляет от 93 до 100%. Это Рудовский филиал Пичаевской школы Пичаевского муниципального округа, Шульгинский филиал Новопокровской школы Мордовского муниципального округа, школа №1 Моршанска, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского муниципального округа. «На тех объектах, где показатели строительной готовности не такие высокие, Максим Егоров поручил увеличить число рабочих, скорректировать графики производства работ»,— заявили в облправительстве.

Программа капитального ремонта тамбовских школ стартовала в 2022 году — по данным властей, было обновлено 12 учебных заведений. «При этом использовали комплексный подход. Помимо ремонта зданий мы газифицируем школы, благоустраиваем прилегающие территории»,— уточнил господин Егоров. Проект рассчитан на 2022-2025 годы. На эти цели по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» Тамбовщине было выделено более 3 млрд рублей.

Как в Тамбовской области строят школы в рамках концессий — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...