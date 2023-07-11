Тамбовские власти направят 1,7 млрд рублей на капитальный ремонт 20 школ

Правительство Тамбовской области направит 1,7 млрд руб. на капитальный ремонт 20 школ региона в 2024–2025 годах. Об этом губернатор Максим Егоров сообщил по итогам заседания оперативного штаба по реализации нацпроектов.

В этом году на капитальное обновление 14 школ было направлено 602,7 млн руб., работы должны быть завершены к 1 сентября.

По данным облправительства, на 11 июля готовность ряда объектов составляет от 93 до 100%. Это Рудовский филиал Пичаевской школы Пичаевского муниципального округа, Шульгинский филиал Новопокровской школы Мордовского муниципального округа, школа №1 Моршанска, Хитровский филиал Верхнеспасской школы Рассказовского муниципального округа. «На тех объектах, где показатели строительной готовности не такие высокие, Максим Егоров поручил увеличить число рабочих, скорректировать графики производства работ»,— заявили в облправительстве.

Программа капитального ремонта тамбовских школ стартовала в 2022 году — по данным властей, было обновлено 12 учебных заведений. «При этом использовали комплексный подход. Помимо ремонта зданий мы газифицируем школы, благоустраиваем прилегающие территории»,— уточнил господин Егоров. Проект рассчитан на 2022-2025 годы. На эти цели по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» Тамбовщине было выделено более 3 млрд рублей.

Как в Тамбовской области строят школы в рамках концессий — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова