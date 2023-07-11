Мобилизованный воронежец через суд добился направления на военно-врачебную комиссию

Воронежский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск мобилизованного воронежца об оспаривании бездействия командира, не направившего его на военно-врачебную комиссию. Решение опубликовано в конце июня.

Мобилизованный прошел обследование в Воронежском областном клиническом консультативно-диагностическом центре, где у него 23 марта нашли гастроэнтерологические заболевания. Через два дня он обратился к командиру с рапортом о направлении на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе. Командир одобрил рапорт, но фактически на комиссию военнослужащий направлен не был. Теперь суд обязал командование это сделать.

Как жители Воронежской области пытались оспорить в судах решения об их мобилизации — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юлия Лиханская