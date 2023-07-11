КПРФ выдвинула работника спортшколы и боевого летчика кандидатами на довыборы в гордуму Воронежа

Воронежский обком КПРФ выдвинул кандидатов в депутаты городской думы пятого созыва на дополнительных выборах по одномандатным избирательным округам №5 и №18. Ранее эти округа представляли Алексей Пинигин и Сергей Кудрявцев. Господина Пинигина сейчас судят за мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), а Кудрявцев отбывает четырехлетний срок за аналогичное преступление.

Для выдвижения по избирательному округу №5 (Левобережный район) КПРФ предложила кандидатуру Валентина Ковалевского. Он родился в 1996 году. Работает заведующим базой спортивной школы олимпийского резерва №4 и является помощником руководителя фракции КПРФ в Воронежской городской думе Константина Ашифина. «Единая Россия» выдвинет по этому округу технического директора ООО «Градпроект» и сына экс-депутата облдумы Петра Михина Максима Михина.

По избирательному округу №18 (Коминтерновский район) коммунисты выдвигают Виктора Туркова. Он родился в 1961 году, окончил Саратовское высшее военное авиационное училище летчиков. За время службы общий налет составил около 4500 часов, дослужился до звания подполковника, получил звание «Военный летчик-инструктор 1 класса». Принимал участие в боевых действиях. В праймериз по отбору кандидатов партии «Единая Россия» по округу №18 выиграл командир отряда мобильного особого назначения «Центр» воронежского управления Росгвардии Александр Воронцов.

Подробнее о деле Алексея Пинигина читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Спикера оставляют без замов».

Сергей Толмачев