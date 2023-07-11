По Белгородской области за сутки выпустили 65 снарядов, мин и взрывных устройств; уничтожен трактор

За последние сутки под огонь украинских силовиков попали пять районов и городских округов Белгородской области. Об этом в ежедневной сводке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По территории региона попали 65 снарядов, артиллерийских мин и взрывных устройств:
- в Белгородском районе три сняряда упали в Журавлевке. Также под удар БПЛА попал трактор, он сгорел;
- в Борисовском районе по пять артиллерийских мин выпустили по окраинам сел Богун-Городок и Казачье-Рудческое;
- в Валуйском округе 16 снарядов попали по селу Карабаново, 18 «боеприпасов неустановленного образца» — по Долгому;
- в Краснояружском районе под артобстрел попала окраина села Репяховка (три попадания);
- в Шебекинском округе восемь артиллерийских мин выпущено по Новой Таволжанке, четыре — по Середе, две — по хутору Марьино.
Пострадавших среди гражданского населения и разрушений в результате обстрелов нет. Сутками ранее для ударов по Белгородской области было использовано 26 боеприпасов, из гражданских также никто не пострадал.
Что происходит в Черноземье 11 июля в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.