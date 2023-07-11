Прокуратура потребовала вернуть областным властям застраиваемый участок возле воронежского ЖК «Лазурный»

Прокуратура Воронежской области обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Градстрой» (входит в ГК «Еврострой»; до 2020 года принадлежало нынешнему депутату областной думы Михаилу Гусеву) и департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, требуя признать недействительным договор аренды земельного участка (заключенный в июле 2022 года) площадью 1,96 га по улице Маршала Одинцова, 25в. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

На участке началось возведение многоэтажного дома (готовность — 4%). «Градстрой» намерен построить 22-этажное здание до конца 2025 года. Ранее недовольство строительством выразили активисты соседнего ЖК «Лазурный», апеллировавшие к перенаселенности района. После протестов жителей «Лазурного» чиновники мэрии и сотрудники регионального управления Следственного комитета проводили проверки соблюдения законодательства, но нарушений не нашли.

Мотивировка прокуратуры в документах арбитражного суда пока не раскрывается. Однако ведомство уже добилось введения обеспечительных мер в виде запрета регистрации любых сделок с участком до вынесения решения по иску. Это связано с желанием не допустить нарушений прав дольщиков: по данным Росреестра, 23 июня в ведомство поступили документы о госрегистрации первого договора долевого участия.

Следующее заседание по делу назначено на 24 августа.

Елизавета Попова

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