Воронежский облсуд назначил по 19 лет колонии трем мужчинам за убийство студентки

Воронежский областной суд вынес приговор по делу об убийстве 20-летней жительницы Россошанского района, произошедшем осенью 2021 года. Как сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области, двум подсудимым назначено по 19 лет лишения свободы, а третьему — 19 лет и три месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворен иск родственницы убитой девушки о взыскании с каждого осужденного по 500 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных. Вину признал только один подсудимый.

Убийство произошло в сентябре 2021 года. Тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в поле недалеко от села Озерное Новохоперского района. По подозрению в убийстве были задержаны два жителя Борисоглебского района в возрасте 20 и 23 лет и 26-летний уроженец Волгоградской области. Андрею Шеину, Владимиру Кондыбаеву и Дмитрию Кондратову в итоге предъявили обвинение в убийстве группой лиц из корыстных побуждений (п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Парни решили убить девушку, чтобы завладеть 1 млн руб., который хранился на ее банковской карте. Для этого они 7 сентября привезли девушку в Новохоперский район, где убили, похитив карту и телефон. После этого молодые люди скрылись. После задержания их содержали под стражей. Один из подсудимых, Андрей Шеин, в 2020 году получил два года условно за кражу у девушки 54,8 тыс. руб. (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Сергей Толмачев

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