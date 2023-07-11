Осужденному за помощь участникам нападения на пограничников в Курской области не удалось обжаловать приговор

Курский областной суд оставил без изменения приговор 43-летнему гражданину Украины Евгению Кириенко, которого в апреле 2023 года Глушковский райсуд признал виновным в пособничестве и покушении на незаконное пересечение госграницы группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ему назначено три года лишения свободы; осужденный находится в международном розыске.

Речь идет о пособнике участников «хасавюртовской» бандргуппы, два члена которой 30 сентября 2017 года вступили в бой с сотрудниками пограничного управления ФСБ по Курской области, пытаясь уйти на Украину после боестолкновения с полицейскими в Дагестане.

Один военнослужащий курского управления тогда погиб. Жителя дагестанского Хасавюрта Магомеда Эльмурзаева задержали, а оказавший вооруженное сопротивление Арби Бантаев подорвал себя гранатой. Эльмурзаева приговорили к 22 годам лишения свободы. Двоюродные братья Абдулатип и Сиражудин Хайрулаевы, помогавшие боевикам переехать к границе и разместиться в Курской области, а также таксист Николай Максимов получили меньшее наказание.

Суд установил, что Кириенко, находясь на Украине, согласился помочь Эльмурзаеву и Бантаеву пересечь госграницу с оружием «путем предоставления информации, дачи советов, устранения препятствий, а также сокрытия указанных лиц и имевшихся при них орудий преступлений». Он же нашел московского таксиста Максимова, согласившегося отвезти двух боевиков из курского Льгова в поселок Теткино для пересечения границы в обход пунктов пропуска с оружием. Также именно Кириенко организовал размещение Эльмурзаева и Бантаева в Теткине, установил суд.

Подробнее о бое бандгруппы с пограничниками в Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье» «В пограничников стреляли из сарая».

Олег Мухин