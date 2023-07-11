В Орловской области могут появиться отряды теробороны

Орловский губернатор Андрей Клычков в ходе встречи с «активом Урицкого района» поддержал идею создания в регионе отрядов территориальной обороны. Об этом сообщили в правительстве субъекта.

Пока речь идет о предоставлении всем желающим возможности обучиться основам боевой подготовки.

Для этого господин Клычков намерен «в ближайшее время» провести совещание оперштаба с силовым блоком. На нем будут даны поручения по «завершению организации полигона».

«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл для того, чтобы подготовиться, пройти азы медицинской и тактической подготовки, научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится, но к этому нужно быть точно готовыми»,— заявил губернатор.

Отряды территориальной обороны в Черноземье действуют в Белгородской (там их планируют вооружить) и Курской областях. В конце мая курский губернатор Роман Старовойт также предлагал разрешить теробороне использовать оружие во время учебных стрельб или контртеррористических операций. При этом он отмечал, что регион выступает против выдачи членам теробороны оружия на постоянной основе. Воронежский губернатор Александр Гусев говорил, что против вооружения теробороны, но в этом регионе ее не существует.

Олег Мухин