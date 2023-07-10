Выезд на завод привел в колонию

Калининский районный суд Челябинска признал бывшего заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам реального лишения свободы. По данным следствия, в 2020 году чиновник провел внеплановую проверку на ЧЭМК, представив ее как пресс-тур, хотя не имел таких полномочий, а также «фактических намерений» выявить нарушения. Виталий Безруков вину не признал и намерен обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ходе прений гособвинитель запрашивал для Виталия Безрукова шесть лет колонии

Фото: Юлия Гарипова В ходе прений гособвинитель запрашивал для Виталия Безрукова шесть лет колонии

Фото: Юлия Гарипова

В Калининском районном суде Челябинска состоялось оглашение приговора бывшему заместителю министра экологии региона Виталию Безрукову. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Господина Безрукова взяли под стражу в зале суда.

Суд переквалифицировал преступление на менее тяжкий состав. Изначально экс-замминистра обвиняли по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с тяжкими последствиями) с более суровым наказанием — до десяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры Челябинской области, в августе 2020 года чиновник «в присутствии СМИ продемонстрировал жителям региона посещение промышленного предприятия как проведенную им лично внеплановую выездную проверку» во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). «При этом он не имел полномочий для осуществления федерального государственного экологического надзора в отношении данного предприятия, а также фактических намерений принять реальные меры по установлению источников загрязнения атмосферного воздуха Челябинска, выявить нарушения и предоставить их в контрольные и надзорные органы»,— указывает прокуратура региона. Гособвинитель просил суд приговорить Виталия Безрукова к шести годам колонии общего режима.

Региональное управление Следственного комитета РФ сообщает, что замминистра, зная о рейдовом мероприятии по выявлению сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в период НМУ, предупредил представителя предприятия о проведении контрольных замеров для того, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов.

Выезд, который лежит в основе дела Виталия Безрукова, состоялся 5 августа 2020 года. Тогда специалисты минэкологии вместе с представителями СМИ посетили Челябинский электрометаллургический комбинат. По итогам проверки замминистра сообщил, что нарушений не выявлено, предприятие соблюдает экологические требования и снижает выбросы в период НМУ.

Виталий Безруков вину не признал. После оглашения приговора он заявил, отвечая на вопрос представителей СМИ, что будет обжаловать его. Во время судебного процесса сторона защиты настаивала на отсутствии состава преступления в действиях экс-замминистра. Подсудимый утверждал, что это выезд на ЧЭМК был не проверкой, а согласованным с заводом пресс-туром, целью которого было показать, как выполняются мероприятия по снижению выбросов. При этом какие-либо замеры не проводились. Сторона защиты также указывала, что возможность посещения поднадзорного федеральным ведомствам завода прописана в специальном соглашении между минэкологии и предприятием.

Замглавы министерства задержали в июле 2021 года сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области. СК возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде обязательства о явке. Обвинение ему предъявили только в июне 2022 года уже по п. «в» ч. 3. Тогда экс-замминистра задержали на один день, а затем отпустили на свободу с ограничением определенных действий.

Виталий Безруков работал в министерстве экологии Челябинской области в 2018–2021 годах. Сначала в качестве руководителя управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота, а в январе 2020 года он стал заместителем министра. В ноябре 2021 года покинул пост по собственному желанию. До министерства возглавлял благотворительный экологический фонд «Моя планета».

Глава юридической компании «Филатов и партнеры», адвокат Илья Филатов отметил, что без изучения приговора невозможно и неэтично его комментировать, но указал на суровость решения суда. «Санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ предполагает несколько видов наказания, например штраф, принудительные работы, арест до полугода и как самое строгое — лишение свободы до четырех лет. То есть с точки зрения закона суд может назначить наказание в виде реального лишения свободы. Однако из личного опыта могу отметить, что в текущей правоприменительной практике наказание по ч. 1 ст. 286 для ранее не судимых назначается, как правило, без реального лишения свободы. Чем руководствовался суд в данном случае, неизвестно. Но я бы не спешил с выводами, так как можно предположить, что точка в данном деле будет поставлена много позднее, после проверки законности и обоснованности приговора судами высших инстанций, если, конечно, он будет обжалован»,— говорит адвокат.

Юлия Гарипова