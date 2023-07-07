Банк России допускает сезонное снижение цен в августе—сентябре

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает временного снижения цен в конце лета и начале осени.

«Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета — начале осени довольно часто происходит и, возможно, произойдет и в этом году»,— сказал господин Заботкин на полях Финансового конгресса Банка России (цитата по ТАСС).

С начала прошлой недели евро и доллар ускорили рост к рублю. Вчера, 6 июля, в начале торгов на Мосбирже курс доллара дорожал до 93,85 руб./$, евро — до 102,01 руб./€. В конце торгов за доллар давали 92,30 руб./$, за евро — 100 руб./ €.Рубль падает девятую неделю подряд.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что ослабление рубля несет проинфляционные риски для России, и ЦБ будет учитывать ситуацию при решении о ключевой ставке (сейчас она 7,5%). Следующее заседание ЦБ пройдет 21 июля.

Автодилеры, производители и эксперты считают, что из-за ослабления рубля в среднем на 5–10% подорожают новые легковые автомобили. Как выяснил «Ъ», производители бытовой техники и электроники также ожидают роста закупочной стоимости продукции на 10–15% по целому ряду брендов. Кроме того, из-за курса рубля на 10% может подорожать импортный алкоголь.

В 2022 году дефляция в России фиксировалась в течение трех месяцев — с начала июля до конца сентября.

В Санкт-Петербурге проходит Финансовый конгресс Банка России — ежегодное мероприятие, посвященное трендам на стыке экономики и финансов. Быстрое ослабление рубля с начала июля 2023 года без легко объясняющих ситуацию знаковых событий было главным предметом вопросов к руководству ЦБ. Одной из главных тем конгресса также является инфляционное таргетирование регулятора.

Подробнее о конгрессе — в публикации «Ъ» «По курсу без разницы».

Эрдни Кагалтынов