Уехавший из Киева посол Грузии заявил о понижении уровня дипотношений с Украиной

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили заявил, что решение о его отъезде из украинской столицы свидетельствует о понижении уровня дипломатических отношений между странами. О том, что господин Закарашвили возвращается в Грузию, 6 июля сообщил грузинский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Embassy of Georgia to Ukraine Фото: Embassy of Georgia to Ukraine

«Это означает понижение уровня дипломатических отношений. После этого следует разрыв дипломатических отношений. Главной задачей для меня было покинуть территорию Украины в данные сроки, о чем мы договорились с украинской стороной»,— сказал посол в эфире телекомпании «Имеди» (цитата по «РИА Новости»).

Грузинско-украинские отношения обострились после того, как появились кадры с сильно похудевшим и изможденным экс-президентом Грузии гражданином Украины Михаилом Саакашвили. В настоящее время бывший глава государства отбывает шестилетний срок заключения.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля поручил предписать господину Закарашвили покинуть страну в течение 48 часов и проконсультироваться с Тбилиси по вопросу состояния здоровья Михаила Саакашвили. Он призвал передать господина Саакашвили Киеву «для необходимого лечения и ухода». МИД Грузии назвал требование в отношении посла крайней формой обострения отношений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таким друзьям и враги не нужны».

Милена Костерева