Зеленский вызвал посла Грузии для консультаций в связи с состоянием Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел страны вызвать посла Грузии Георгия Закарашвили и предписать ему покинуть страну в течение 48 часов для «консультацией со своей столицей» по вопросу о бывшем грузинском президенте Михаиле Саакашвили и состоянии его здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters Владимир Зеленский

Фото: Alina Smutko/File Photo, Reuters

«В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека»,— написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Сегодня Михаил Саакашвили в онлайн-формате участвовал на очередном судебном заседании по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о захвате телекомпании «Имеди» бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Он обвинил власти за то, что его довели до истощенного состояния. Сейчас экс-президент находится в клинике Vivamed. Его сторонники говорят о крайне тяжелом состоянии Михаила Саакашвили и угрозе для его жизни.

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Экс-президент тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней он был арестован.

Подробнее о деле и здоровье экс-президента Грузии читайте в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».