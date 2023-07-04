МИД Грузии раскритиковал рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси

МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений рекомендацию Украины грузинскому послу вернуться в Тбилиси для консультаций. В министерстве выразили сожаление, что официальный Киев идет на такой шаг против дружественного государства и народа.

«Причина, указанная украинскими властями, делает это решение особенно непонятным»,— говорится в сообщении грузинского МИДа. Решение Страсбургского суда положило конец спекуляциям о состоянии здоровья осужденного бывшего президента Михаила Саакашвили, что еще раз подтвердило высочайшие стандарты защиты прав Саакашвили государством, отметили в министерстве. «На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»,— заявил МИД Грузии.

Вчера, 3 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил предписать послу Грузии Георгию Закарашвили покинуть страну в течение 48 часов. Он должен проконсультироваться «со столицей» по вопросу о состоянии здоровья экс-президента Грузии, считает украинская сторона.

Саакашвили на очередном судебном заседании по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и захвате телекомпании «Имеди» покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили выглядел крайне обессиленным и исхудавшим. Требование господина Зеленского отпустить Михаила Саакашвили на лечение в Киев в правящей партии Грузии назвали оскорбительным.

Саакашвили в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней его арестовали.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».

Мария Федотова