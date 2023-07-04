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Коммерсантъ FM
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Таким друзьям и враги не нужны

Украина, Молдавия и Грузия рассорились из-за Михаила Саакашвили

МИД Грузии выразил «глубокую обеспокоенность» решением властей Украины, по сути, выдворить из страны грузинского посла Георгия Закарашвили. Так Киев отреагировал на кадры с сильно похудевшим и изможденным экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим шестилетний тюремный срок. С критикой действий грузинских властей, хоть и не такой резкой, выступили и власти Молдавии. Можно сказать, что «Ассоциированное трио», созданное Киевом, Тбилиси и Кишиневом для координации действий на пути в ЕС, перестало существовать.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (на экране)

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Грузинский МИД 4 июля распространил заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» тем, что власти Украины, по сути, решили выдворить грузинского посла в Киеве Георгия Закарашвили, чтобы он проконсультировался со своим правительством. «Решение украинских властей наносит серьезный ущерб стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»,— отмечается в коммюнике. Там же говорится, что Тбилиси воздержится от ответных шагов в отношении воюющей Украины, чтобы не обострять с ней двусторонние отношения. Кроме того, как отметили в МИДе, Тбилиси продолжит поддерживать Украину, ее народ и территориальную целостность страны.

Отношения Тбилиси и Киева, и так далекие от безоблачных, ухудшились после того, как президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отреагировали на новые кадры с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Видео с сильно исхудавшим и изможденным господином Саакашвили, участвовавшим в судебном процессе по видеосвязи, на этой неделе разлетелись по мировым СМИ. Экс-президент вышел на связь из больничной палаты тбилисской клиники Vivamedi, где с мая прошлого года лечится от эндокринологических и ментальных заболеваний.

Вид Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, произвел впечатление на Владимира Зеленского.

Он поручил МИДу Украины «посоветовать» грузинскому послу в Киеве в течение 48 часов отправиться на родину для консультаций со своим правительством по ситуации вокруг Михаила Саакашвили.

По словам господина Зеленского, Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой отпустить экс-президента на лечение, но получал отказ. Президент Украины также написал в Twitter, что руками грузинских властей Михаила Саакашвили «убивает Россия».

4 июля посол Закарашвили посетил МИД Украины, где ему было заявлено, что «такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо» и что «грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины». Послу, как и ожидалось, «предложили вернуться» в Тбилиси для консультаций.

Это довольно жесткий и не типичный для дипломатических отношений шаг. Отозвать своего посла для консультаций может его собственная страна — на это обычно идут при ухудшении отношений. Власти Грузии, к слову, это уже проделывали со своим послом в Киеве в 2020 году и тоже из-за Михаила Саакашвили. Тогдашний глава диппредставительства Теймураз Шарашенидзе был отозван из-за решения украинских властей назначить господина Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.

Государство, где иностранный дипломат аккредитован для работы, может его выдворить, что является сильным жестом. Но Киев на это не пошел: послу вроде как указали на дверь, но не насовсем, а для консультаций.

С критикой Тбилиси, но значительно более мягкой, выступил и Кишинев. Президент Молдавии Майя Санду написала в Twitter, что она «глубоко обеспокоена тревожными кадрами Михаила Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении состояния его здоровья». Она призвала грузинские власти уделить «приоритетное внимание его состоянию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом». Таким образом, Кишинев поддержал Киев в конфликте с Тбилиси. Это при том, что два года назад, в мае 2021-го, три страны громко объявили о создании альянса — «Ассоциированного трио».

Соответствующий меморандум был подписан в Киеве главами МИД Грузии, Молдавии и Украины, чтобы, как тогда пояснял Дмитрий Кулеба, эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции. Нынешний конфликт лишний раз подтвердил, что «тройка» распалась, заодно дополнительно проиллюстрировав крайне плохие отношения между Киевом и Тбилиси.

Глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал решение президента Украины оскорбительным.

При этом он признал, что не хочет «глубоко входить в тему, поскольку речь идет о президенте воюющей страны». Политик также отметил, что «некоторые украинские чиновники знали о приезде Михаила Саакашвили в Грузию» в ночь на 29 сентября 2021 года, когда экс-глава государства спрятался на пароме в контейнере с молочными продуктами и тайно проник на родину, вскоре после чего был арестован.

Ираклий Кобахидзе явно намекал на замглавы украинской контрразведки генерала Георгия Лордкипанидзе, который во время правления президента Саакашвили занимал пост замминистра внутренних дел Грузии. По данным, подтвержденным в суде, именно генерал Лордкипанидзе организовал переправку Михаила Саакашвили в Грузию, лично договорившись с водителем контейнеровоза.

Эксперты уверены, что происходящее вокруг Михаила Саакашвили — лишь одна из причин недовольства Киева. «На самом деле власти Украины в гораздо большей степени раздражает неготовность Грузии оказывать Украине более активную помощь»,— сказал “Ъ” профессор тбилисского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе. Эксперт уверен, что давление со стороны Киева «не заставит "Грузинскую мечту" и правительство Гарибашвили (премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.— “Ъ”) выпустить Саакашвили на свободу».

В этой связи стоит напомнить, что премьер Гарибашвили ранее заявлял: экс-президент «отсидит все шесть лет по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, и на свете нет силы, способной его вывести из тюрьмы».

Экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили назвал ситуацию с фактическим выдворением посла Грузии «совершенно беспрецедентной». «Такого не было даже в истории отношений между Россией и Грузией»,— отметил он в беседе с “Ъ”. При этом господин Менагаришвили выразил надежду на то, что до полного разрыва дипотношений между Украиной и Грузией «дело все-таки не дойдет».

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Аналитик независимого информагентства Nation.ge Давид Авалишвили полагает, что, даже если Киев пригрозит разрывом дипотношений, «властям Грузии будет очень трудно идти на компромисс, чтобы не выглядеть слабыми в глазах своих избирателей в преддверии парламентских выборов 2024 года».

К нынешней кульминации обострения отношений Грузия и Украина шли долго, но неуклонно. В мае прошлого года президент Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси, назвав аморальной позицию грузинских властей на фоне войны Украины и России. За несколько дней до этого Тбилиси отказался поставить Киеву оружие советского производства.

Затем последовали заявления украинских чиновников разного уровня о поставках из Грузии (либо через Грузию) в Россию товаров двойного назначения, в том числе оптических приборов, используемых в военных целях. Наконец, президент Зеленский своим указом ввел санкции против бизнесмена Тамаза Гаиашвили и его компании — флагмана грузинской авиации Georgian Airways.

Грузинские власти, в свою очередь, никогда не скрывали раздражения тем, как власти Украины благоволят Михаилу Саакашвили.

Недовольство высказывалось на разных уровнях с 2015 года, когда еще при президенте Петре Порошенко экс-президент Грузии стал губернатором Одесской области. После того как господина Порошенко сменил Владимир Зеленский, Михаилу Саакашвили предложили пост главы исполкома Национального совета реформ. Все это время господин Саакашвили оставался лидером грузинской оппозиции, открыто критиковал власти своей родной республики и призывал грузин к гражданскому неповиновению «захватившей власть пропутинской клике».

Георгий Двали, Тбилиси; Владимир Соловьев

Фотогалерея

Политика и уголовные дела Михаила Саакашвили

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Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Фото: из личного архива Михаила Саакашвили

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов&lt;br> На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

Фото: Zeinab Badawi / BBC

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию&lt;br> На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Фото: MIA of Georgia

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

Фото: кадр видео

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Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности «международное право». Учился в США, Италии и Нидерландах

Фото: из личного архива Михаила Саакашвили

В 1995 и 1999 годах избирался депутатом парламента Грузии, где возглавлял комитет по конституционным, юридическим вопросам и законности и фракцию «Союз граждан Грузии». С 2000 года — министр юстиции страны. В 2001 году перешел в оппозицию к президенту Шеварднадзе, возглавил городское собрание Тбилиси

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Осенью 2003 года Михаил Саакашвили выступил в качестве одного из лидеров «революции роз», в результате которой Эдуард Шеварднадзе был отстранен от власти. Впоследствии российские власти неоднократно осуждали лидеров «цветных революций», обвиняя Запад в их подготовке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

25 января 2004 года Михаил Саакашвили занял пост президента Грузии. На выборах 4 января за него проголосовали 96,27% избирателей

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

25 ноября 2007 года на фоне массовых акций протеста Михаил Саакашвили принял добровольное решение уйти в отставку, объявив досрочные президентские выборы, которые состоялись 5 января 2008 года. Господин Саакашвили был переизбран президентом с 53,47% голосов
На фото: президент Грузии Михаил Саакашвили (справа) на встрече с Владимиром Путиным в рамках ПМЭФ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С 6 по 12 августа 2008 года шли боевые действия между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетией, Абхазией, а также Россией с другой. После признания Россией Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами российско-грузинские дипломатические отношения были разорваны

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников

16 августа 2008 года в эфире BBC были показаны кадры, на которых Михаил Саакашвили, задумавшись, жует свой галстук. Инцидент послужил темой для шуток и анекдотов со стороны российских СМИ, политологов и политиков, включая Владимира Путина. Сам Михаил Саакашвили прокомментировал свое поведение так: «Переживания за страну могут заставить съесть свой собственный галстук»

Фото: Zeinab Badawi / BBC

По итогам выборов 1 октября 2012 года более половины мест в парламенте Грузии получил оппозиционный блок «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», после чего Михаил Саакашвили признал, что его партия «Единое национальное движение» проиграла на выборах и переходит в оппозицию
На фото: с президентом Украины Виктором Ющенко

Фото: Коммерсантъ / Владислав Содель  /  купить фото

После выборов президента Грузии 27 октября 2013 года, на которых победил представитель «Грузинской мечты» Георгий Маргвелашвили, Михаил Саакашвили улетел в Брюссель, где устроился преподавателем в Школу права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса. Согласно Конституции Грузии, господин Саакашвили не мог баллотироваться на третий срок

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июле 2014 года в Грузии было возбуждено уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года. В августе того же года ему было предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств, экс-президент был заочно арестован

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С февраля 2015 года Михаил Саакашвили работал советником президента Украины Петра Порошенко (на фото слева). 29 мая 2015 года его указом Михаилу Саакашвили было предоставлено украинское гражданство. На следующий день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. От грузинского гражданства Михаил Саакашвили отказался

Фото: Коммерсантъ / Николай Лазаренко  /  купить фото

В ноябре 2016 года Михаил Саакашвили ушел с поста главы администрации Одесской области, обвинив Петра Порошенко в причастности к коррупционным схемам. В июле 2017 года Михаил Саакашвили выехал в США, после чего был лишен украинского гражданства. В сентябре того же года при поддержке своих сторонников вопреки запрету украинских властей ему удалось вернуться через украинско-польскую границу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

5 декабря Михаила Саакашвили задержали на крыше его дома в Киеве, однако сторонники господина Саакашвили отбили его у силовиков. 8 декабря он был вновь задержан. Власти объявили, что подозревают Саакашвили «в содействии организованным преступным группам, связанным с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем». В феврале 2018 года господин Саакашвили был депортирован из Украины, проживал в Нидерландах

Фото: AP / Evgeniy Maloletka

Всего власти Украины возбудили четыре уголовных дела в отношении Михаила Саакашвили. В июне 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к шести годам за организацию нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили

Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Sipa USA/Коммерсантъ

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. На следующий день политик вернулся в Киев. 9 июня стало известно, что его партия будет участвовать в парламентских выборах на Украине. Спустя четыре дня политик возглавил список «Движения новых сил» на выборах, но затем ЦИК не разрешил партии участвовать в выборах в Раду

Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко  /  купить фото

Осенью 2021 года Михаил Саакашвили, тайно вернувшийся на родину после восьми лет эмиграции, был задержан полицией. Экс-президент заявлял, что приехал в Тбилиси в преддверии местных выборов, чтобы защищать волю людей, поскольку «решается вопрос спасения Грузии». Против политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Его доставили в тюрьму города Рустави

Фото: MIA of Georgia

По совокупности и согласно правилу «поглощения тюремных сроков» Саакашвили назначили шесть лет тюрьмы. В процессе судопроизводства находятся еще три уголовных дела. Экс-президент неоднократно объявлял голодовки и заявлял о проблемах со здоровьем. 12 мая 2022 года политика перевели из Руставской тюрьмы в частную клинику для медицинского обследования и лечения. 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что у Саакашвили обнаружено 36 заболеваний, в том числе туберкулез и деменция

Фото: кадр видео

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