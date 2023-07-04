Таким друзьям и враги не нужны

МИД Грузии выразил «глубокую обеспокоенность» решением властей Украины, по сути, выдворить из страны грузинского посла Георгия Закарашвили. Так Киев отреагировал на кадры с сильно похудевшим и изможденным экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михаилом Саакашвили, отбывающим шестилетний тюремный срок. С критикой действий грузинских властей, хоть и не такой резкой, выступили и власти Молдавии. Можно сказать, что «Ассоциированное трио», созданное Киевом, Тбилиси и Кишиневом для координации действий на пути в ЕС, перестало существовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили (на экране)

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Грузинский МИД 4 июля распространил заявление, в котором выразил «глубокую обеспокоенность» тем, что власти Украины, по сути, решили выдворить грузинского посла в Киеве Георгия Закарашвили, чтобы он проконсультировался со своим правительством. «Решение украинских властей наносит серьезный ущерб стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства»,— отмечается в коммюнике. Там же говорится, что Тбилиси воздержится от ответных шагов в отношении воюющей Украины, чтобы не обострять с ней двусторонние отношения. Кроме того, как отметили в МИДе, Тбилиси продолжит поддерживать Украину, ее народ и территориальную целостность страны.

Отношения Тбилиси и Киева, и так далекие от безоблачных, ухудшились после того, как президент Украины Владимир Зеленский и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отреагировали на новые кадры с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Видео с сильно исхудавшим и изможденным господином Саакашвили, участвовавшим в судебном процессе по видеосвязи, на этой неделе разлетелись по мировым СМИ. Экс-президент вышел на связь из больничной палаты тбилисской клиники Vivamedi, где с мая прошлого года лечится от эндокринологических и ментальных заболеваний.

Вид Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, произвел впечатление на Владимира Зеленского.

Он поручил МИДу Украины «посоветовать» грузинскому послу в Киеве в течение 48 часов отправиться на родину для консультаций со своим правительством по ситуации вокруг Михаила Саакашвили.

По словам господина Зеленского, Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой отпустить экс-президента на лечение, но получал отказ. Президент Украины также написал в Twitter, что руками грузинских властей Михаила Саакашвили «убивает Россия».

4 июля посол Закарашвили посетил МИД Украины, где ему было заявлено, что «такое отношение к Михаилу Саакашвили абсолютно неприемлемо» и что «грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины». Послу, как и ожидалось, «предложили вернуться» в Тбилиси для консультаций.

Это довольно жесткий и не типичный для дипломатических отношений шаг. Отозвать своего посла для консультаций может его собственная страна — на это обычно идут при ухудшении отношений. Власти Грузии, к слову, это уже проделывали со своим послом в Киеве в 2020 году и тоже из-за Михаила Саакашвили. Тогдашний глава диппредставительства Теймураз Шарашенидзе был отозван из-за решения украинских властей назначить господина Саакашвили главой исполкома Национального совета реформ.

Государство, где иностранный дипломат аккредитован для работы, может его выдворить, что является сильным жестом. Но Киев на это не пошел: послу вроде как указали на дверь, но не насовсем, а для консультаций.

С критикой Тбилиси, но значительно более мягкой, выступил и Кишинев. Президент Молдавии Майя Санду написала в Twitter, что она «глубоко обеспокоена тревожными кадрами Михаила Саакашвили в суде, свидетельствующими о серьезном ухудшении состояния его здоровья». Она призвала грузинские власти уделить «приоритетное внимание его состоянию и срочно предоставить доступ к жизненно важному медицинскому лечению за рубежом». Таким образом, Кишинев поддержал Киев в конфликте с Тбилиси. Это при том, что два года назад, в мае 2021-го, три страны громко объявили о создании альянса — «Ассоциированного трио».

Соответствующий меморандум был подписан в Киеве главами МИД Грузии, Молдавии и Украины, чтобы, как тогда пояснял Дмитрий Кулеба, эффективнее двигаться вперед по пути европейской интеграции. Нынешний конфликт лишний раз подтвердил, что «тройка» распалась, заодно дополнительно проиллюстрировав крайне плохие отношения между Киевом и Тбилиси.

Глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал решение президента Украины оскорбительным.

При этом он признал, что не хочет «глубоко входить в тему, поскольку речь идет о президенте воюющей страны». Политик также отметил, что «некоторые украинские чиновники знали о приезде Михаила Саакашвили в Грузию» в ночь на 29 сентября 2021 года, когда экс-глава государства спрятался на пароме в контейнере с молочными продуктами и тайно проник на родину, вскоре после чего был арестован.

Ираклий Кобахидзе явно намекал на замглавы украинской контрразведки генерала Георгия Лордкипанидзе, который во время правления президента Саакашвили занимал пост замминистра внутренних дел Грузии. По данным, подтвержденным в суде, именно генерал Лордкипанидзе организовал переправку Михаила Саакашвили в Грузию, лично договорившись с водителем контейнеровоза.

Эксперты уверены, что происходящее вокруг Михаила Саакашвили — лишь одна из причин недовольства Киева. «На самом деле власти Украины в гораздо большей степени раздражает неготовность Грузии оказывать Украине более активную помощь»,— сказал “Ъ” профессор тбилисского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе. Эксперт уверен, что давление со стороны Киева «не заставит "Грузинскую мечту" и правительство Гарибашвили (премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.— “Ъ”) выпустить Саакашвили на свободу».

В этой связи стоит напомнить, что премьер Гарибашвили ранее заявлял: экс-президент «отсидит все шесть лет по приговору тбилисского суда за превышение служебных полномочий, и на свете нет силы, способной его вывести из тюрьмы».

Экс-глава МИД Грузии Ираклий Менагаришвили назвал ситуацию с фактическим выдворением посла Грузии «совершенно беспрецедентной». «Такого не было даже в истории отношений между Россией и Грузией»,— отметил он в беседе с “Ъ”. При этом господин Менагаришвили выразил надежду на то, что до полного разрыва дипотношений между Украиной и Грузией «дело все-таки не дойдет».

Аналитик независимого информагентства Nation.ge Давид Авалишвили полагает, что, даже если Киев пригрозит разрывом дипотношений, «властям Грузии будет очень трудно идти на компромисс, чтобы не выглядеть слабыми в глазах своих избирателей в преддверии парламентских выборов 2024 года».

К нынешней кульминации обострения отношений Грузия и Украина шли долго, но неуклонно. В мае прошлого года президент Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси, назвав аморальной позицию грузинских властей на фоне войны Украины и России. За несколько дней до этого Тбилиси отказался поставить Киеву оружие советского производства.

Затем последовали заявления украинских чиновников разного уровня о поставках из Грузии (либо через Грузию) в Россию товаров двойного назначения, в том числе оптических приборов, используемых в военных целях. Наконец, президент Зеленский своим указом ввел санкции против бизнесмена Тамаза Гаиашвили и его компании — флагмана грузинской авиации Georgian Airways.

Грузинские власти, в свою очередь, никогда не скрывали раздражения тем, как власти Украины благоволят Михаилу Саакашвили.

Недовольство высказывалось на разных уровнях с 2015 года, когда еще при президенте Петре Порошенко экс-президент Грузии стал губернатором Одесской области. После того как господина Порошенко сменил Владимир Зеленский, Михаилу Саакашвили предложили пост главы исполкома Национального совета реформ. Все это время господин Саакашвили оставался лидером грузинской оппозиции, открыто критиковал власти своей родной республики и призывал грузин к гражданскому неповиновению «захватившей власть пропутинской клике».

Георгий Двали, Тбилиси; Владимир Соловьев