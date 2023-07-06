Посол Грузии покинул Киев

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили покинул Украину, сообщил МИД Грузии агентству «Интерпрессньюс». Никакие детали не приводятся.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил предписать господину Закарашвили покинуть страну в течение 48 часов и проконсультироваться с Тбилиси по вопросу состояния здоровья экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он призвал передать господина Саакашвили Киеву «для необходимого лечения и ухода». МИД Грузии назвал требование в отношении посла крайней формой обострения отношений.

Обострение между странами произошло после того, как появились кадры с сильно похудевшим и изможденным Михаилом Саакашвили, который отбывает шестилетний срок заключения. С критикой действий грузинских властей выступили и власти Молдавии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Таким друзьям и враги не нужны».

Леонид Уварчев