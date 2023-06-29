Импортеры подстраиваются под курс

На фоне ослабления курса рубля бизнес готовится повышать стоимость товаров. 29 июня доллар пробил отметку в 87 руб. Евро тем временем торговался в районе 95 руб. за единицу. Очередное ослабление российской валюты аналитики связывают с прохождением пика налоговых выплат. Однако спрос на доллар, который остается в дефиците, по-прежнему высокий. Еще один фактор — дешевеющая нефть. Аналитики ожидают, что рубль продолжит терять позиции. “Ъ FM” поговорил с импортерами о том, как скоро покупатели заметят повышение цен, и насколько серьезным оно будет. С подробностями — Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

О том, что ближе к осени цены вырастут, автомобильные дилеры, например, предупреждали еще в начале июня. К сентябрю должны закончиться запасы машин, которые ввозили еще по относительно выгодному курсу. По прогнозам собеседников “Ъ FM”, продавцы прибавят к стоимости 15-20%. При этом некоторые игроки рынка наверняка начнут переписывать ценники раньше, чтобы застраховать риски, отметил учредитель компании «Автодегустатор», которая поставляет автомобили, Арарат Мардоян:

«Ритейлеры и оптовики уже корректируют цены, несмотря на то, что товары были ввезены, например, по более выгодному курсу. Это делается, чтобы в будущем иметь ликвидность, способность закупать продукцию».

По словам бизнесменов, сейчас далеко не все обращают внимание на доллар, а основная торговля идет в евро. И закупки, вероятно, на время приостановятся — компании будут ждать стабилизации курса. Но к диапазону ниже 90 руб. европейская валюта вряд ли вернется. Так что новые коллекции одежды точно будут минимум на 10% дороже, говорит директор модного дома Raschini Сергей Викулин:

«Цены сильно выросли из-за повышения себестоимости энергоносителей, сырья, в Европе, по крайней мере. Плюс, курс. Российскому потребителю, думаю, начиная с августа, будет уже непросто. Рост составит 10-15% — это минимум».

В некоторых отраслях у компаний нет возможности сильно повышать цены. Они опасаются, что из-за этого спрос снизится еще сильнее. Об этом “Ъ FM” говорили, например, импортеры алкоголя весной. В то же время другие рынки пока более устойчивы к изменению стоимости товаров. По крайней мере, руководитель департамента продуктового менеджмента группы компаний X-com Дмитрий Петров говорит, что некий запас прочности еще сохраняется:

«Повышение курса доллара влияет, но потребитель ощутит это где-то через пару месяцев, когда начнется закупка товара по новому курсу. Но пока еще есть какие-то запасы, еще не все риски отработаны. Все диктует рынок. При этом электроники, компьютерной техники сейчас в избытке. Спрос не превышает предложение, поэтому рынок сам отрегулирует ситуацию».

Что будет с курсом рубля дальше? Не исключено, что национальная валюта может вплотную подойти к отметке в 90 руб. за доллар, полагает директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг:

«Следующая точка — это 87,5 руб. за доллар. На ней теоретически можно задержаться, тем более что Центробанк продолжает давать достаточно жесткий сигнал относительно того, какое влияние ослабление рубля окажет на денежно-кредитную политику. Но, честно говоря, курс вполне может уйти до заседания регулятора и к 88 руб., и, может быть, даже выше».

Как заявили в Центробанке, если курс рубля останется на нынешнем уровне, то это будет существенно влиять на темпы роста цен. Поэтому теперь аналитики ожидают, что на ближайшем заседании 21 июля регулятор может повысить ключевую ставку — впервые с осени 2022 года.

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Владислав Викторов