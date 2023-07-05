Туристы встали по центру

Пляжи Анапы переполнены. Судя по видео, которые публикуют в соцсетях туристы, отдыхающие вынуждены загорать стоя — лежачих мест нет. Люди толпятся и в море. Правда, речь идет только о центральных пляжах, уточнили власти Анапы. В более отдаленных местах такого ажиотажа нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Владелец местной сети отелей Владимир Иванов подтвердил “Ъ FM”, что в окрестностях курорта еще можно найти зоны комфортного отдыха: «На пляже много людей. Количество гостиниц не растет, число койко-мест такое же, как и раньше, и все места заполнены. Центральный пляж Анапы таковым можно назвать с натяжкой. Там узенькая полосочка утрамбована как асфальт песка — вот что это такое. Туда адекватные люди не ездят.

Можно поехать на пляжи, которые начинаются от центра Анапы и тянутся до конца Витязево. Это очень широкая береговая полоса из белоснежного песка, с барханами. Она хорошо оборудована, там куча развлечений, шезлонги, навесы, всевозможные кафешки, массажи, переодевалки и так далее.

Еще хорошее место — Благовещенское. Есть зоны, огороженные каким-то символическим заборчиком. Это так называемые пляжи, принадлежащие отелям, но они занимают 10% от общей территории. Цены такие же, как на пике прошлого летнего сезона. Но у нас финансовые результаты выросли в связи с тем, что большая заполняемость, меньше простоев номеров. У нас мест нет. На календаре 5 июля — в прошлом, позапрошлом годах в этих числах тоже не было мест ни в одном отеле Анапы».

Какова ситуация на других российских курортах? Жительница Крымского полуострова Мария рассказала “Ъ FM”, что в регионе туристов, наоборот, практически нет, а цены упали: «В Севастополе в сезон всегда можно наблюдать много туристов, а в этом году поспокойнее, то есть их меньше. Мои родители недавно ездили отдыхать к морю, бронировали там жилье и тоже сказали, что в прошлом году сделать это было сложнее, то есть было мало свободных мест.

Кроме того, на пляжах сейчас не так много народа. Людей в этом году значительно меньше, хотя все равно образовываются пробки. Я планирую отпуск, смотрю билеты на поезд — они тоже заполнены. А цены как раз упали, но не по сравнению с весной, а с предыдущими курортными сезонами. Как раз в силу того, что едет меньше туристов».

В Крыму сейчас можно отдохнуть примерно на 20% дешевле, чем в соседней Анапе, подтверждает гендиректор турфирмы «Дельфин» и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. Но есть и другие традиционно популярные российские курорты, где хватает мест, говорит он:

«Пляжи действительно постепенно заполняются, поскольку мы приближаемся к экватору летнего сезона. Загрузка многих курортов достигает своего максимума.

Тем не менее мы видим, что свободные места есть в отелях и Сочи, и Геленджика, и Анапы. Те снимки с пляжей, которые мы видим, все-таки из самой загруженной центральной части. Самый незагруженный регион, если мы говорим о пляжных, это, конечно, Крым. Загрузка ниже процентов на 20, чем год назад. Крым в этом году на 20% дешевле, чем соседняя Анапа. Там можно отдохнуть за 2,9-3 тыс. руб. в сутки с двухразовым питанием.

Премиальный отдых с хорошим сервисом и по системе "все включено" будет стоить от 10 тыс. руб. на человека. Места есть. Еще возможный вариант — Калининград, если вас устраивает более холодное море. Там загрузка примерно такая же, как в прошлом году, ажиотажа нет. Лететь ближе, чем в Сочи. Если сейчас до Сочи мы летим на самолете 3,5 часа, то туда — около 2 часов».

Согласно исследованию компаний «Эвотор», ЮMoney и «Суточно.ру», в целом средний чек на внутренних курортах в этом сезоне составляет около 100 тыс. руб. Это примерно на 30% больше, чем в 2022-м.