Черное море разобрали на номера

На черноморских курортах практически не осталось свободных отелей, номера забронированы до конца лета. В Российском союзе туриндустрии подсчитали, что число предварительных бронирований в этом сезоне на 10-15% выше, чем годом ранее. Причем запросов на отели «пять звезд» сейчас меньше, чем было прошлым летом, а вот гостиниц среднего ценового сегмента не хватает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Управляющий сетью отелей Anapa-Sochi Family Владимир Иванов говорит, что впервые столкнулся с таким шквалом звонков от туристов: «Настоящее сумасшествие. Такое количество запросов я никогда в жизни не видел, мы не успеваем отвечать на вопросы, выставлять счета. Все забронировано. С 5 июня и примерно до 25 августа нет мест ни в одном нашем отеле.

Причем это бронирование началось со 2 января, как люди отметили Новый год, и продолжается по сегодняшний день. Наверное, такой спрос связан с закрытием ряда стран. Много ездили отдыхать в Грецию, Черногорию, Хорватию, Болгарию. Сейчас они туда не едут.

Но у нас сервис не такого уровня, как на европейских курортах , у нас все более прозаично. Но песок такой же белый, море такое же Черное. Цены мы подняли едва заметно — на символические 5%. У меня рука не поворачивается добавить 20% — такая стратегия. Мы как бы перестраховываемся. Мы лучше по прошлогодним ценам все гарантированно продадим, хорошо заполнимся, чем повысим на 20-30% и будем смотреть, что из этого выйдет».

В списке самых востребованных у россиян направлений Краснодарский край, Московская область, Кавказские Минводы и Абхазия. Причем конкуренцию традиционному пляжному отдыху теперь составляет этнографический туризм, отметил координатор проекта ОНФ «Путешествуем по России» Денис Полунчуков: «Можно запросто отправиться в Калининград. Также можно посмотреть регионы, которые находятся рядом с вами.

Например, Рыбинское водохранилище в пяти часах езды на авто от Москвы, там отличные пейзажи, теплая вода, хорошее дно, рыбалка, шашлыки, уединение с природой — 4 тыс. руб. на человека в сутки. Большой спрос отмечается на санатории, пансионаты на Северном Кавказе, в Ставропольском крае. Очень большой интерес к Дагестану который год подряд. Там не хватает мест в гостиницах, но все равно люди едут.

Многие выбирают иммерсивные туры с погружением, когда могут переночевать у местных, отведать местную кухню, послушать их рассказы».

Одной из главных проблем туристической отрасли остается нехватка отелей, признают операторы. Этот дефицит, совпав с увеличившимися потоками туристов, возродил советскую традицию расселения по частным домам. Но сегодняшние туристы-«дикари» называют такие путешествия индивидуальными турами. Часто это организованное приключение с опытным гидом.

Такой авторский тур можно подобрать под любой кошелек и тематику, говорит директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко: «Инфраструктура туристская не в состоянии обеспечить всех коллективными средствами размещения. И пандемия поспособствовала развитию так называемого местного туризма, когда радиус путешествия от крыльца вашего дома составляет 200-250 км. А это частное размещение, некий индивидуальный подход, поэтому вспоминаем советское прошлое, когда частный сектор был достаточно активно задействован в туристических маршрутах.

За последние три года в обороте активно стали использовать такое определение, как авторские туры. Это значит на любой вкус, то есть ты можешь жить в шалаше, в шикарном комфортабельном трехэтажном доме, поскольку такая поездка может подразумевать тур выходного дня, где вы просто путешествуете, например, на своей машине в сопровождении. Вы можете даже в ней ночевать, и тогда вам все обойдется буквально в несколько тысяч рублей.

Также это может быть тур, в который будет входить вертолет, где вас завезут куда-нибудь в тайгу, и вы будете пытаться там "выжить", конечно, под присмотром специалистов. И, понятно, на это придется потратить несколько сотен тысяч рублей».

Крым, который в последние годы был одним из самых востребованных у россиян направлений, сейчас пользуется меньшей популярностью. Туристы отказались ехать на полуостров из-за транспортных ограничений и рисков атак со стороны Украины. Глава Российского союза туриндустрии в Крыму Борис Зелинский привел в пример программу «Крымская кругосветка», которую проводят на майских праздниках. Если в прошлом году в тур отправили около 400 человек, то в этом желание изъявил только один турист.

По оценке Российского союза туриндустрии, в этом сезоне в крымских отелях забронировано 5-30% номерного фонда. Причем это именно предзаказы, а не выкупленные путевки. Чтобы хоть как-то заполнить пустующие номера, отельеры вынуждены снижать цены. По сравнению с прошлым сезоном стоимость упала примерно на треть.

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Светлана Белова