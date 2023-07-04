В правящей партии Грузии назвали оскорбительным требование Зеленского отпустить Саакашвили

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе раскритиковал требование президента Украины Владимира Зеленского направить бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в Киев. По его словам, подобные требования являются недопустимыми.

«Что касается вчерашнего шага президента Украины Владимира Зеленского, который был связан с Михаилом Саакашвили, я не хочу глубоко затрагивать эту тему по той простой причине, что это касается президента страны, находящейся в состоянии войны. В целом позиция украинских властей является, конечно, оскорбительной»,— сообщил господин Кобахидзе (цитата по «Sputnik Грузия»).

По его словам, когда Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию два года назад, ему активно помогали украинские чиновники, что является вмешательством в дела суверенного государства. По словам лидера «Грузинской мечты», руководство Грузии хочет сохранять хорошие отношения с Украиной и оставаться с соседней страной «хотя бы в режиме односторонней дружбы», однако действия киевских властей этому не способствуют.

Накануне, 3 июля, Михаил Саакашвили в онлайн-формате участвовал в очередном судебном заседании по делу о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и захвате телекомпании «Имеди» бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Он обвинил власти в том, что его довели до истощенного состояния. Сейчас экс-президент находится в клинике Vivamed. Его сторонники говорят о крайне тяжелом состоянии Михаила Саакашвили и угрозе для его жизни. Украинский президент Владимир Зеленский накануне призвал власти Грузии отпустить Михаила Саакашвили и передать его Киеву.

Михаил Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, в 2018 году был заочно приговорен тбилисским судом к шести годам лишения свободы за организацию избиения спецназом МВД в 2005 году оппозиционного депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили. Экс-президент тайно вернулся в Грузию с Украины в ночь на 29 сентября 2021 года, спустя несколько дней он был арестован.

Подробнее о деле и здоровье экс-президента Грузии читайте в материале «Ъ» «Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде».

Александр Кислов