Бензину грозят экспортными ограничениями

Рост цен на бензин заставил правительство пригрозить нефтяным компаниям введением квот на экспорт топлива. Подобная идея уже обсуждалась во время топливного кризиса 2018 года, но тогда правительство стабилизировало ситуацию с помощью применения демпфера. Однако сейчас власти сокращают выплаты по демпферу, что заметно снизило эффективность данного механизма, а рост экспортных нетбэков побуждает компании увеличивать экспорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правительство вернулось к идее квотирования экспорта бензина. Такой вопрос вице-премьер Александр Новак поручил проработать Минэнерго по итогам совещания с нефтекомпаниями 30 июня, которое было посвящено выросшим за последние месяцы оптовым ценам на топливо. Суть введения квот заключается в том, чтобы директивно устанавливать объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж, для того чтобы снизить внутрироссийские цены, зависящие от экспортной альтернативы.

Сейчас регуляторы и так настоятельно рекомендуют нефтекомпаниям поставлять максимум топлива на внутренний рынок, но эти рекомендации не являются юридически обязывающими (см. “Ъ” от 30 июня). Также ФАС пригрозила компаниям антимонопольными расследованиями, пока эти словесные интервенции не привели к существенному эффекту.

Последний раз квотирование экспорта бензина всерьез обсуждалось при вице-премьере Дмитрии Козаке во время топливного кризиса 2018 года, когда цены росли на фоне увеличения экспортных нетбэков. Тогда власти в итоге разработали демпферный механизм, при котором бюджет субсидирует поставки топлива на внутренний рынок при высоком экспортном нетбэке, а необходимость в директивных методах отпала. В этом году правительство для сокращения расходов бюджета приступило к урезанию демпферных выплат.

По мнению большинства собеседников “Ъ” в отрасли, заявление властей РФ выглядит сейчас как очередная словесная интервенция.

Пока никто из регуляторов не готов делать резких шагов, надеясь, что нефтекомпании по мере завершения ремонтов на НПЗ нарастят производство топлива, что приведет к коррекции оптовых цен.

Несколько собеседников “Ъ” также иронизируют, что последний месяц снижение биржевых цен на бензин происходит лишь по особым дням — после биржевого комитета ФАС (в среду) и штаба Минэнерго (в четверг).

Источник “Ъ” на топливном рынке отмечает, что идея квотирования экспорта может привести к снижению нефтепереработки и, соответственно, сокращению выпуска бензина. В ином случае экспортеры будут пытаться обойти запрет с помощью манипуляций с таможенными кодами для вывоза бензина, считает он, поэтому реализация этой идеи будет сопряжена со сложностями. Но планы по ограничению экспорта лишь подтверждают тот факт, что демпфер перестал стимулировать НПЗ поставлять топливо на внутренний рынок в условиях высоких экспортных нетбэков, а власти не знают, как побудить нефтяников отгружать больше топлива на внутренний рынок. Ограничить экспортный нетбэк и собственно объемы экспорта можно было бы при помощи заградительных экспортных пошлин, полагает он, и тот факт, что чиновники ничего не говорят про заградительные пошлины, может указывать на то, что пока они всерьез не намерены ограничивать экспорт.

Другой собеседник “Ъ” отмечает, что для реального квотирования потребуется время на подготовку и принятие соответствующей нормативной базы, а также закрепление ответственности за невыполнение квот.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, наряду с повышением нормативов продажи на СПбМТСБ правительство могло бы использовать меры таможенно-тарифного регулирования, повысив, например, экспортную пошлину на бензин. Он отмечает, что повышение пошлины ухудшает экономику продаж, но все-таки не столь негативно для рынка, как квотирование. Введение квот может столкнуться со многими проблемами, добавляет он, начиная с вопроса о том, как квоты будут распределяться и как часто пересматриваться.

Дмитрий Козлов