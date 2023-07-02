Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продвижении армии РФ на ряде направлений

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска продвигаются на четырех направлениях линии фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: STR / NURPHOTO / AFP Фото: STR / NURPHOTO / AFP

По ее словам, российские вооруженные силы в настоящее время активно наступают на авдеевском, марьинском и лиманском направлениях. «Везде сейчас очень горячо»,— написала замглавы украинского военного ведомства в своем официальном Telegram-канале.

При этом, по ее словам, на других направлениях наступательные действия ведут украинские военные. В частности, она отмечает продвижение ВСУ на бахмутском направлении, однако признает, что ситуация там остается нестабильной. Кроме того, как пояснила Анна Маляр, вооруженные силы Украины сталкиваются с крайне серьезным сопротивлением со стороны российской армии при наступлении на запорожском направлении.

Ранее госпожа Маляр заявила, что не нужно измерять результаты украинского наступления «исключительно пройденными километрами». По ее словам, критериев успешности действий ВСУ «намного больше». Какие это критерии, она не уточнила.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. 9 июня президент Владимир Путин заявил, что наступление Украины уже началось, но украинские военные не имели успеха. По словам украинского президента Владимира Зеленского, в ходе контрнаступления они встречают очень серьезное сопротивление, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов