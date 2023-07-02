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Коммерсантъ FM
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Очередь на Крымском мосту сократилась до 5 км

Пробка из автомобилей на Крымском мосту продолжает сокращаться. По данным республиканского Минтранса, она составляет 5 км со стороны Краснодарского края и 0,3 км — со стороны полуострова. Ожидание в сторону Крыма составляет до 3 часов, со стороны полуострова — 20 минут.

Минтранс приводит данные на 00:00. За два часа до этого очередь на въезд в Крым составляла 7 км, а время ожидания достигало 4 часов, из Крыма — 0,5 км и 30 минут соответственно.

Большая пробка образовалась на въезде в Крым утром 1 июля. Днем она увеличивалась до 9 км, но вечером начала сокращаться. Управление ведомственной охраны Минтранса объяснило очереди ростом числа автотранспорта и багажа, подлежащего досмотру. В связи с этим было увеличено число постов и смен. Ведомство просило водителей заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки.

Леонид Уварчев

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