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Коммерсантъ FM
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Больше 300 человек задержаны во Франции в пятую ночь беспорядков

Французская полиция задержала 322 человека во время беспорядков в ночь на 2 июля. Данные МВД Франции на 1:30 по местному времени (0:30 по московскому) приводит агентство AFP.

В Париже и пригородах были задержаны 126 человек. Беспорядки были зафиксированы на Елисейских полях в Париже. В Марселе были задержаны 56 человек, в Лионе — 21. МВД задействовало в связи с беспорядками около 45 тыс. полицейских. Подкрепления были направлены в Лион и Марсель.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. За прошлую ночь было задержано 1,3 тыс. человек. Было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания были подожжены или погромлены. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Уличные беспорядки во Франции

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Протестующая с плакатом в Париже

Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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Протестующая с плакатом в Париже

Фото: Lewis Joly / AP

Поврежденный спортивный магазин в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Сгоревшие автомобили в Лионе

Фото: AP

Протестующие в Страсбурге

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Полиция очищает улицу в Нантере

Фото: Aurelien Morissard / AP

В Нантере протестующие строили баррикады, поджигали автомобили и мусорные баки

Фото: Christophe Ena / AP

В ответ полицейские применили слезоточивый газ

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Протесты прошли и в других районах Франции — Иль-де-Франсе, Лионе, Тулузе и на севере страны

Фото: Lionel Bonaventure / AFP / Eastnews

Дым после столкновения протестующих и полиции в Тулузе

Фото: Lionel Bonaventure / AFP

Протестующие в Нантере атакуют полицию фейерверками

Фото: Christophe Ena / AP

Пожарные тушат горящие автомобили в Нантере

Фото: Reuters / Stephanie Lecocq

Последствия беспорядков в Нантере

Фото: Reuters / Antony Paone

Сожженный во время столкновений в Нантере автомобиль

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Демонстрация в Нантере

Фото: Ibrahim Ezzat / NurPhoto

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал убийство подростка неоправданным, а также на фоне беспорядков созвал 29 июня кризисную группу

Фото: Christophe Ena / AP

Люди на мосту наблюдают за протестующими, сжигающими мусор в Нантере

Фото: Christophe Ena / AP

29 июня глава МВД Жеральд Дарманен сообщил, что около 150 человек арестованы за вторую ночь протестов во Франции

Фото: Christophe Ena / AP

В некоторых районах были зафиксированы случаи мародерства

Фото: Christophe Ena / AP

Участники акции протеста в коммуне Монс-ан-Барель разбили окна и выбили двери городской ратуши, а затем подожгли ее

Фото: Michel Spingler / AP

Полиция охраняет территорию у ратуши Монс-ан-Барель

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Сгоревшие автомобили у мэрии в Десин-Шарпье

Фото: Jeff Pachoud / AFP / Eastnews

Пострадавший в ходе беспорядков медицинский центр в Руане на северо-западе Франции

Фото: Lou Benoist / AFP / East News

Цветы на месте гибели 17-летнего водителя

Фото: Lewis Joly / AP

«Молчаливый марш», организованный по инициативе матери убитого (в центре), проходит напротив префектуры Нантера

Фото: Michel Euler / AP

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