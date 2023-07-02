Больше 300 человек задержаны во Франции в пятую ночь беспорядков

Французская полиция задержала 322 человека во время беспорядков в ночь на 2 июля. Данные МВД Франции на 1:30 по местному времени (0:30 по московскому) приводит агентство AFP.

В Париже и пригородах были задержаны 126 человек. Беспорядки были зафиксированы на Елисейских полях в Париже. В Марселе были задержаны 56 человек, в Лионе — 21. МВД задействовало в связи с беспорядками около 45 тыс. полицейских. Подкрепления были направлены в Лион и Марсель.

Протесты во Франции начались 27 июня. Поводом стало убийство полицией жителя Нантера 17-летнего Нахеля во время проверки документов. За прошлую ночь было задержано 1,3 тыс. человек. Было сожжено более 1,3 тыс. автомобилей, еще 234 здания были подожжены или погромлены. В беспорядках участвует множество молодых людей. МВД оценивало средний возраст задержанных в 17 лет, но среди них были и 13-летние.

Подробнее о беспорядках — в материале «Ъ» «Президенту Франции не до развлечений».

Леонид Уварчев