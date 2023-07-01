Рубль сдает позиции

Доллар за неделю подорожал почти на 5 руб. Российская валюта по итогам пятничных торгов снова ослабла: за доллар США на Мосбирже предлагали больше 89 руб., за евро — больше 97 руб. Рубль теряет позиции восьмую неделю подряд. Динамика привлекла внимание регулятора. Зампред Центробанка Алексей Заботкин сообщил, что не видит рисков для финансовой стабильности, однако учтет колебания курса на заседании по ключевой ставке. Оно состоится 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

До этого момента падение будет продолжаться, полагает бывший глава наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин: «Это происходит не только по политическим каким-то причинам. Возможно, еще из-за того, что накапливается большое количество сделок по продаже активов иностранных компаний, которые в конечном счете предполагают в каком-то виде вывод средств за рубеж. "Магнит" утроил свои намерения по обратному выкупу у иностранных владельцев — это тоже отток. Импорт, естественно, пока не сокращался. Может быть, конечно, курс сейчас начнет работать в сторону стабилизации или сокращения импорта, но пока этого нет.

Поэтому положительного сальдо торгового баланса уже начинает не хватать. И надо всегда иметь в виду, что, когда идет такое соскальзывание рубля вниз, те, кто продает валюту, а это экспортеры, занимают почти спекулятивную позицию. Это нормально — они хотят дождаться такого курса, который для них выгоден. Сложно спрогнозировать, до каких пределов может снизиться рубль. Но, скорее всего, сейчас мы будем видеть картину острого падения, потом возможен какой-то отскок, но это в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной, несмотря на позитивные прогнозы, которые делают многие аналитики, мне кажется, что с рублем будет все плохо. За 100 руб./ $ не уйдем, но к 100 будем подбираться».

Можно ли заработать на ослаблении рубля? Участники рынка, опрошенные “Ъ FM”, считают, что национальная валюта локально перепродана, а значит, в ближайшее время рубль должен укрепиться. Тем не менее смысл покупать иностранную валюту есть, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Есть тенденция к ослаблению рубля. И если вы спекулируете, то вы могли бы, наверное, здесь что-то заработать. Но предсказать движение валют практически невозможно в краткосрочном периоде.

Если говорить о каких-то среднесрочных и долгосрочных планах, то тенденция к ослаблению, видимо, будет продолжаться. Мы говорим про тенденцию нескольких лет — с откатами, с периодами укрепления.Но мне кажется, что значения, которые мы наблюдали в прошлом году, связанные с невозможностью тратить средства на импорт, мы уже никогда не увидим.

Если все-таки говорить о каких-то способах заработать на этом, здесь все очень просто. Есть интереснейшие инструменты — это замещающие облигации "Газпрома". Расчет идет по доллару либо евро, там доходность в районе 8,5% годовых в долларах и евро. На мой взгляд, это одна из лучших идей на рынке с точки зрения долгосрочного инвестирования. Плюс ко всему не присутствуют инфраструктурные риски. Почему? Потому что платежи идут в рублях. Юань — это тоже не панацея. Потенциальные риски в нем выше, чем в долларе и евро».

По позициям рубля бьет и растущий дефицит бюджета: доходы, в первую очередь от продажи нефти и газа, сокращаются, а расходы увеличиваются. Как правило, это стимулирует импорт, что дополнительно приводит к спросу на валюту. На динамику рубля пока не отреагировал фондовый рынок. В ближайшее время акции экспортеров должны стать более привлекательными, рассуждает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов:

«Открывать валютные депозиты, наверное, уже поздно, хотя на долгий срок это имеет смысл. Но в третьем квартале не исключено, что рубль все-таки может технически укрепиться. Есть определенные возможности на фондовом рынке, которые можно использовать — в частности, покупка акций экспортеров, которые еще недостаточно отыграли девальвацию. Я бы отметил прежде всего бумаги золотодобывающих компаний, также металлургов. АЛРОСА, "Фосагро" — вот такие бумаги выглядят достаточно интересно.

Хотя, конечно, есть и минусы покупки экспортеров. Дело в том, что цены на их базовую продукцию на мировых рынках в последнее время снижаются. Но от девальвации они однозначно выигрывают.

Нефтяники тоже интересны, особенно те, которые платят дивиденды, в частности это "Роснефть" или ЛУКОЙЛ. Но проблема в том, что нефтяные цены сейчас находятся под давлением, они около $70 за баррель всего стоят, это не такой высокий уровень. Также есть перспективы снижения нефтяных цен из-за возможности рецессии на Западе. Это также может давить на доходы нефтяников.

Реакция на ослабление рубля идет достаточно быстро. Мы видим, что уже ряд экспортеров, таких как Segezha, ММК, у которых доходы привязаны к курсу, растет. И я думаю, что в ближайшее время они могут пользоваться повышенным спросом со стороны инвесторов».

По состоянию на 1 января 2023 года доллар стоил около 70 руб. За полгода ослабление составило больше 25%. На прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что «рубль должен быть стабильным и не создавать у людей настроения неуверенности».

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Александр Рассохин, Иван Якунин