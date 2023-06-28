Рублю спешат на помощь

Доллар поднялся выше 86 руб., евро — 94 руб. Центробанк считает, что слабый рубль разгоняет инфляцию. Регулятор может поднять ключевую ставку на ближайшем заседании. Показатель не менялся с прошлой осени. Но теперь ЦБ видит риски повышения инфляции, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. По его словам, один из основных факторов — курс национальной валюты. Он может разогнать цены, если сохранится на текущем уровне, считают в Центробанке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но поможет ли повышение ставки? Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что эффект может оказаться не слишком сильным. Но в распоряжении ЦБ не так много инструментов, добавляет он:

«Центральный банк упоминает про два риска. Первый — бюджетная активность. И сейчас появился второй риск, который, наверное, выходит на первый план, особенно после событий выходных, когда мы видели скачки курса национальной валюты. Импорт фактически восстановился. Это означает, что довольно серьезный компонент потребительского спроса будет подвергаться воздействию ослабления рубля, если таковое продолжится в ближайшее время.

А с учетом состояния платежного баланса я бы не стал этого исключать. В этой связи ЦБ, который не имеет прямого контроля над валютным рынком, возможно, хочет предостеречь, с одной стороны, рынки, мол, он стоит на страже. С другой — подстелить соломки на случай, если ускорится ослабление рубля и это отразится на текущих ценах.

С помощью инструментов, имеющихся в распоряжении регулятора, можно охладить спрос на импорт, унять, наверное, горячку каких-то закупок по корпоративным каналам.

Это инструментарий, который сохраняет свое действие, может быть, в меньшей степени, нежели раньше, тем не менее он по-прежнему будет погашать спрос и отчасти нейтрализовывать влияние более высоких импортных цен.

У Центробанка своя ниша в этом мире — он действительно стоит на страже против инфляции, и ему по мандату положено выглядывать вокруг и выискивать вот те самые риски. Если он их видит, у него есть основания этому препятствовать. Думаю, у него на этот счет больше информации, чем у нас».

По данным Центробанка, в июне инфляционные ожидания россиян оказались на минимальном уровне с марта 2021 года. Но цены будут расти, и повышение ставки вполне логично, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. При этом, по его словам, россияне не сразу ощутят эффект от действий регулятора:

«Да, повышение ставки будет сдерживать инфляцию. Удастся ли серьезно сдержать? Не факт, поскольку кроме слабого рубля на нее влияют и другие факторы: общая неопределенность экономической ситуации, тарифная политика в государстве, общее состояние экономики. Когда мы говорим о конкретном механизме — борьбе с инфляцией через повышение ключевой ставки, — он уже испытанный.

Очевидно, что это не будет повышение на десяток процентных пунктов, поскольку сейчас нет форс-мажорной ситуации.

25-50 базисных пунктов — небольшое повышение, которое пройдет фактически незаметно для населения. Если затем выяснится, что этого мало и надо снова поднимать, значит, инфляционные риски будут расти, инфляция будет расти. А ее россияне, безусловно, чувствуют, для них это по-прежнему, пожалуй, самая болезненная проблема».

Согласно официальным данным, по итогам мая годовая инфляция в России выросла впервые с прошлой весны. Этот показатель составил 2,5%.

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Илья Сизов