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Коммерсантъ FM
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Между страхом и оптимизмом

Как поведут себя в ближайшие дни рубль и рынки

Крупнейшие банки России понизили курсы валют. Но рубль по-прежнему заметно слабее, чем на прошлой неделе. Организации увеличили стоимость доллара и евро 24 июня на фоне событий с ЧВК «Вагнер». Цены в приложениях превышали биржевые на 10-15 руб. 25 июня после разрешения конфликта банки пересмотрели курсы и предлагали купить доллар в среднем за 91 руб., евро — за 97 руб. Это примерно на 5% меньше пиковых значений. Тем не менее это все еще заметно выше биржевого курса прошлой недели.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восстановится ли рубль после минувших выходных? И как эта ситуация будет влиять на него в дальнейшем? Экономист Николай Корженевский считает, что последствия мятежа могут давить на рынок еще долго:

Как менялся курс рубля во время мятежа «вагнеровцев»

«Инвесторы осознали наличие принципиально нового риска. Думаю, что торги безналичным рублем откроются примерно на 3-4% слабее, чем закрывалась неделя, то есть чуть ниже 90 руб. за доллар. Дальше возможны разные сценарии, но волатильность окажется выше, а рынок будет намного более нервным какое-то время, и любые заголовки могут провоцировать дополнительные колебания.

Скорее всего, предложения банков онлайн в приложениях и то, что мы видим в качестве биржевого курса, окажется примерно одинаковым. А вот что действительно может стать автономным — это рынок наличной валюты, как мы видели, например, в 2022 году. Более того, есть специализированные Telegram-чаты, по ним видно, что наличная валюта подорожала и, вероятно, останется дороже, чем безналичная на какое-то время.

До этого эпизода рубль находился там, где он плюс-минус должен быть — в районе 83-84 руб. за доллар. Это оправдано и состоянием платежного баланса — в частности, оттоком капитала и ценами на нефть.

Общий тренд — уход из российских активов как из рисковых, пока не станет понятно, что внутренняя ситуация полностью стабилизировалась. Все риски сконцентрированы в сторону ослабления рубля».

Днем в субботу, во время продвижения колонны ЧВК Вагнер к Москве, некоторые обменные пункты в столице предлагали купить доллар за 200 руб., выяснили «РБК Инвестиции». На этой неделе рубль останется слабым, и дело не только в последствиях мятежа, говорит главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков:

«Вторая причина состоит в том, что прошлая неделя была предналоговой. В этот период растут продажи валюты экспортерами. Они и поддерживали рубль. Следующая неделя будет сезонно слабая для национальной валюты. Поэтому, думаю, рубль не вернется к средним уровням прошлой недели, будет слабее.

Относительно прогнозов по курсу до конца года, сложно сказать про цифры. У нас раньше были довольно достоверные оценки российского риска. Сейчас таких оценок нет. Главный индикатор этого доверия к рублю, на который я полагаюсь и рекомендую всем следить за ним — интенсивность оттока средств на депозиты в странах, которые показывают статистику притоков денег из России. Мы видим, что они идут довольно большими темпами. С февраля 2022 года примерно $40 млрд ушло на иностранные депозиты.

Можем ли мы в этом году увидеть курс рубля стабильно ниже 90 руб.? Это был бы рост порядка 5%. Мне кажется, это избыточно. Такой рост должен быть при оттоке капитала порядка 2% ВВП — около $40 млрд. Думаю, что этого не произойдет».

Как открылся российский рынок акций

23 июня на фоне сообщений из Ростовской области упали акции российских компаний. На вечерней сессии перед выходными сильнее всего снижались котировки некоторых IT-гигантов: например, Ozon и «Яндекс» в моменте теряли больше 4% , как и TCS Group, которой принадлежит Тинькофф-банк. Индекс Мосбиржи упал примерно на 3%. Но сегодня большинство бумаг восстановятся, считает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Во-первых, оснований для падения нет. То есть можно вернуться на начальный уровень, на основную сессию пятницы. Во-вторых, масса желающих вышла из рынка. Рынок — это же всегда баланс страхов и оптимизма. Те, кто были напуганы, покинули площадки. Это хорошо. Рынок иногда забирается слишком высоко или слишком низко, происходит дисбаланс.

Последнее время, с моей точки зрения, был дисбаланс. Все было спокойно, какие-то события происходили, но они не отражались на рынке, и тут произошла резкая встряска. Для тренда наверх это точно хорошо.

Наверное, он откроется пониже. Причем действительно будет страшновато, потому что сценарий этот в голове появился. На это теперь тоже будет делаться сноска. Это значит, рисковых событий в цену заложено больше, стоимость стала более здоровой».

Центробанк сообщил, что торги на Мосбирже 26 июня пройдут в обычном режиме, несмотря на нерабочий день в Москве. Регулятор отметил, что финансовые организации продолжают выполнять свои ключевые функции. Но вряд ли у рынка получится полностью отыграть потери, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

Что происходило с индексом Мосбиржи 24 июня

«Сейчас драйверов для покупок не присутствует, поэтому ждем определенной волатильности в первой половине торгов, и возможно продолжение постепенно сползающей тенденции. Внимательно будем следить за акциями Сбербанка, есть потенциал дальнейшего роста, и ситуация в "Сбере" станет показательной с точки зрения общей торговой конъюнктуры.

А вот акции "Газпрома", нефтяных компаний могут по итогу дня показать снижение. И в этом отношении каких-то сверхпозитивных историй на рынке не присутствует, дивиденды ЛУКОЙЛа в рынок уже пришли».

СПБ Биржа сообщила, что 26 июня тоже будет работать в обычном режиме.

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Иван Хорушевский

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