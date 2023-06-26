Между страхом и оптимизмом

Крупнейшие банки России понизили курсы валют. Но рубль по-прежнему заметно слабее, чем на прошлой неделе. Организации увеличили стоимость доллара и евро 24 июня на фоне событий с ЧВК «Вагнер». Цены в приложениях превышали биржевые на 10-15 руб. 25 июня после разрешения конфликта банки пересмотрели курсы и предлагали купить доллар в среднем за 91 руб., евро — за 97 руб. Это примерно на 5% меньше пиковых значений. Тем не менее это все еще заметно выше биржевого курса прошлой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Восстановится ли рубль после минувших выходных? И как эта ситуация будет влиять на него в дальнейшем? Экономист Николай Корженевский считает, что последствия мятежа могут давить на рынок еще долго:

«Инвесторы осознали наличие принципиально нового риска. Думаю, что торги безналичным рублем откроются примерно на 3-4% слабее, чем закрывалась неделя, то есть чуть ниже 90 руб. за доллар. Дальше возможны разные сценарии, но волатильность окажется выше, а рынок будет намного более нервным какое-то время, и любые заголовки могут провоцировать дополнительные колебания.

Скорее всего, предложения банков онлайн в приложениях и то, что мы видим в качестве биржевого курса, окажется примерно одинаковым. А вот что действительно может стать автономным — это рынок наличной валюты, как мы видели, например, в 2022 году. Более того, есть специализированные Telegram-чаты, по ним видно, что наличная валюта подорожала и, вероятно, останется дороже, чем безналичная на какое-то время.

До этого эпизода рубль находился там, где он плюс-минус должен быть — в районе 83-84 руб. за доллар. Это оправдано и состоянием платежного баланса — в частности, оттоком капитала и ценами на нефть.

Общий тренд — уход из российских активов как из рисковых, пока не станет понятно, что внутренняя ситуация полностью стабилизировалась. Все риски сконцентрированы в сторону ослабления рубля».

Днем в субботу, во время продвижения колонны ЧВК Вагнер к Москве, некоторые обменные пункты в столице предлагали купить доллар за 200 руб., выяснили «РБК Инвестиции». На этой неделе рубль останется слабым, и дело не только в последствиях мятежа, говорит главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков:

«Вторая причина состоит в том, что прошлая неделя была предналоговой. В этот период растут продажи валюты экспортерами. Они и поддерживали рубль. Следующая неделя будет сезонно слабая для национальной валюты. Поэтому, думаю, рубль не вернется к средним уровням прошлой недели, будет слабее.

Относительно прогнозов по курсу до конца года, сложно сказать про цифры. У нас раньше были довольно достоверные оценки российского риска. Сейчас таких оценок нет. Главный индикатор этого доверия к рублю, на который я полагаюсь и рекомендую всем следить за ним — интенсивность оттока средств на депозиты в странах, которые показывают статистику притоков денег из России. Мы видим, что они идут довольно большими темпами. С февраля 2022 года примерно $40 млрд ушло на иностранные депозиты.

Можем ли мы в этом году увидеть курс рубля стабильно ниже 90 руб.? Это был бы рост порядка 5%. Мне кажется, это избыточно. Такой рост должен быть при оттоке капитала порядка 2% ВВП — около $40 млрд. Думаю, что этого не произойдет».

23 июня на фоне сообщений из Ростовской области упали акции российских компаний. На вечерней сессии перед выходными сильнее всего снижались котировки некоторых IT-гигантов: например, Ozon и «Яндекс» в моменте теряли больше 4% , как и TCS Group, которой принадлежит Тинькофф-банк. Индекс Мосбиржи упал примерно на 3%. Но сегодня большинство бумаг восстановятся, считает глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Во-первых, оснований для падения нет. То есть можно вернуться на начальный уровень, на основную сессию пятницы. Во-вторых, масса желающих вышла из рынка. Рынок — это же всегда баланс страхов и оптимизма. Те, кто были напуганы, покинули площадки. Это хорошо. Рынок иногда забирается слишком высоко или слишком низко, происходит дисбаланс.

Последнее время, с моей точки зрения, был дисбаланс. Все было спокойно, какие-то события происходили, но они не отражались на рынке, и тут произошла резкая встряска. Для тренда наверх это точно хорошо.

Наверное, он откроется пониже. Причем действительно будет страшновато, потому что сценарий этот в голове появился. На это теперь тоже будет делаться сноска. Это значит, рисковых событий в цену заложено больше, стоимость стала более здоровой».

Центробанк сообщил, что торги на Мосбирже 26 июня пройдут в обычном режиме, несмотря на нерабочий день в Москве. Регулятор отметил, что финансовые организации продолжают выполнять свои ключевые функции. Но вряд ли у рынка получится полностью отыграть потери, полагает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Сейчас драйверов для покупок не присутствует, поэтому ждем определенной волатильности в первой половине торгов, и возможно продолжение постепенно сползающей тенденции. Внимательно будем следить за акциями Сбербанка, есть потенциал дальнейшего роста, и ситуация в "Сбере" станет показательной с точки зрения общей торговой конъюнктуры.

А вот акции "Газпрома", нефтяных компаний могут по итогу дня показать снижение. И в этом отношении каких-то сверхпозитивных историй на рынке не присутствует, дивиденды ЛУКОЙЛа в рынок уже пришли».

СПБ Биржа сообщила, что 26 июня тоже будет работать в обычном режиме.

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Иван Хорушевский