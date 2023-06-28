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Коммерсантъ FM
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Ивановские власти подтвердили гибель экипажа Ил-22 при мятеже ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба правительства Ивановской области сообщила, что 24 июня во время мятежа бойцов ЧВК «Вагнер» погиб экипаж самолета Ил-22, который базировался на территории региона. 25 июня военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова писала, что Ил-22 был сбит под Воронежем из системы ПВО частной компании, погибли 10 членов экипажа.

Сбитый под Воронежем самолет Ил-22.

Сбитый под Воронежем самолет Ил-22.

Фото: Телеграм канал «Кантемировка»

Сбитый под Воронежем самолет Ил-22.

Фото: Телеграм канал «Кантемировка»

«Соболезную и разделяю горечь утраты с семьями погибших героев. Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге,— с честью выполнив свой воинский долг. Вечная память героям»,— сказал губернатор Станислав Воскресенский. Он распорядился оказать необходимую помощь семьям военнослужащих.

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