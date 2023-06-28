И для судьи собрали суд

Ростовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении автоаварии со смертельным исходом. В апреле 2020 года в Краснодаре судья за рулем Toyota Land Cruiser сбил велосипедиста Данила Юханова и уехал с места происшествия. Пострадавший через несколько месяцев скончался в больнице. Бывший судья согласился с фактическими обстоятельствами дела, но вину признал лишь частично.

Экс-судью Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского судят за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, а также за оставление пострадавшего в опасности (п. «б» ч. 4 ст. 264; ст. 125 УК РФ). Первое открытое заседание по делу состоялось в среду в Ростовском областном суде.

По данным СКР, 7 апреля 2020 года в Краснодаре автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял судья Захарчевский, сбил 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Водитель скрылся с места происшествия. Молодой человек, получивший многочисленные травмы, в августе 2020 года скончался в больнице.

Впоследствии Юрий Захарчевский пояснял, что в момент аварии ему стало плохо и он не понимал, что происходит.

Во время следствия обвиняемый также настаивал на том, что Данил Юханов сам виноват в аварии, так как в темное время суток он ехал на велосипеде по встречной полосе. Также судья винил в смерти молодого человека врачей, которые якобы оказывали пострадавшему неправильную медицинскую помощь.

После ДТП судья Захарчевский не был задержан и продолжил работу. Он ушел в отставку по собственному желанию только в феврале 2022 года. При этом за Юрием Захарчевским было сохранены все гарантии судейской неприкосновенности, в том числе особый порядок его привлечения к уголовной ответственности.

Вскоре после этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ удовлетворила представление главы СКР Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Захарчевского. Экс-судья обжаловал это решение в Верховном суде, но не добился результата.

Тогда Юрий Захарчевский попытался оспорить саму процедуру возбуждения уголовного дела в отношении судей.

Он пожаловался в Конституционный суд РФ на то, что уголовно-процессуальная норма, которая определяет порядок возбуждения дела против судей (п. 4 ч. 1 ст. 448 УПК РФ), нарушает его конституционные права. Однако Конституционный суд отказался рассматривать эту жалобу.

Территориальную подсудность дела судьи в отставке Захарчевского изначально определял Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Сторона защиты просила передать дело в Ставропольский краевой суд.

Прокуратура и потерпевшие с этим не согласились, сославшись на то, что в Ставрополе работает большое количество выходцев из судебной системы Краснодарского края, которые могут быть знакомы с Юрием Захарчевским.

Когда Четвертый кассационный суд решил, что дело рассмотрит Ростовский областной суд, Юрий Захарчевский не согласился с этим и снова подал жалобу в Верховный суд РФ, но ничего не добился.

На предварительных заседаниях в Ростовском облсуде защита Юрия Захарчевского заявила несколько ходатайств, в том числе о возврате дела прокурору, об исключении ряда доказательств, о вызове экспертов, а также о разъяснении защите обвинения. Суд признал все ходатайства необоснованными и отказал в их удовлетворении.

На первом открытом судебном заседании защита Юрия Захарчевского завила ходатайство о проведении судебного разбирательства в закрытом решении, мотивируя это тем, что дело рассматривается в отношении судьи в отставке. Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

После этого прокурор зачитала обвинительное заключение. Экс-судья признал, что был участником аварии, но не согласился с сутью предъявленного обвинения, заявив, что оно противоречит собранным доказательствам.

«Вину признаю частично»,— подытожил он.

В следующем судебном заседании, 11 июля, будет допрошена мать погибшего Данила Юханова, признанная потерпевшей. «Впереди долгое судебное разбирательство, а сейчас мы готовимся к допросу Зинаиды Владимировны. Это будет очередное испытание для близких и родных Данила, но уверен, мы справимся»,— прокомментировал представитель потерпевшей, адвокат Алексей Иванов, его слова приводит пресс-служба адвокатского бюро «Правовой статус».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону