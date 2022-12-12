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Коммерсантъ FM
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На Кубани завершили расследование дела экс-судьи, который сбил велосипедиста и скрылся

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Захарчевского, судьи Краснодарского краевого суда в отставке, в настоящее время решается вопрос о передаче дела в суд, сообщил Следственный комитет РФ.

Юрий Захарчевский обвиняется в совершении ДТП, повлекшего смерть пострадавшего, а также в оставлении человека в опасности. В отношении судьи избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным СКР, в апреле 2020 года в Краснодаре судья Юрий Захарчевский за рулем Toyota Land Cruiser сбил велосипедиста Данила Юханова, после чего уехал с места происшествия. Впоследствии Юрий Захарчевский пояснял, что в момент аварии ему стало плохо и он не понимал, что происходит. В августе 2020 года пострадавший Юханов скончался в больнице от последствия черепно-мозговой травмы, полученной при аварии.

Юрий Захарчевский ушел с должности судьи Краснодарского крайсуда в феврале 2022 года, вскоре после этого Высшая квалификационная коллегия судей РФ согласилась с представлением Александра Бастрыкина о возбуждении дела против отставного судьи. Обвиняемый не признает себя виновным и настаивает на том, что Данил Юханов якобы сам виноват в аварии, так как в темное время суток он ехал на велосипеде по встречной полосе.

Анна Перова, Краснодар

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