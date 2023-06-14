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Завершена стадия предварительного слушания по делу кубанского экс-судьи Юрия Захарчевского

Ростовский областной суд назначил на 28 июня первое заседание по существу при рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который обвиняется в совершении автоаварии со смертельным исходом. Стадия предварительного слушания завершена, пояснил «Ъ-Юг» Алексей Иванов, партнер адвокатского бюро «Правовой статус», представляющий интересы семьи погибшего Данила Юханова.

По словам Алексея Иванова, в ходе предварительного заседания защита Юрия Захарчевского заявила несколько ходатайств, в том числе о возврате дела прокурору, об исключении ряда доказательств, о вызове экспертов, а также о разъяснении защите обвинения. «Суд признал все ходатайства необоснованными и отказал в их удовлетворении», – пояснил адвокат Иванов.

Как ранее писал «Ъ-Юг», авария с участием судьи краевого суда Юрия Захарчевского произошла в апреле 2020 года, внедорожник под управлением судьи сбил велосипедиста Данила Юханова. После ДТП водитель уехал с места происшествия. Пострадавший оказался в больнице, где умер от полученных травм в августе 2020 года. Юрий Захарчевский в ходе следствии приводил многочисленные доводы в свое оправдание, в частности, по словам судьи, он якобы потерял сознание в момент столкновения и ничего не помнил из обстоятельств происшествия.

Анна Перова, Краснодар

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