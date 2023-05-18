Общепиту долили российского вина

Доля российского вина в магазинах и ресторанах выросла почти до 60%. Как подсчитали аналитики сервиса «Контур.Маркет», за год его объем увеличился примерно на 6%. В то же время незначительно упали поставки из традиционно топовых стран-импортеров — Франции, Италии и Испании. Связано ли это только с западными ограничениями? И готовы ли потребители перейти на российские вина? Расскажет Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российское вино нашло свое место на полках магазинов и в ресторанах по нескольким причинам, но главная из них — проблемы с импортом в прошлом году, отмечает исполнительный директор Fortwine Александр Липилин. Торговые сети и общепит стремились оперативно найти замену из-за рисков перебоев с поставками, говорит он:

«Во втором-третьем квартале прошлого года были затруднения с импортом вин, и, соответственно, какие-то позиции достались российским винам. Достаточно долго соотношение держится где-то 50 на 50, но нужно смотреть внутрь. Такие цифры держались довольно долго, но в половине была большая доля совсем дешевых российских вин, если говорить про ситуацию до 2018-2019 года. Сейчас они есть в совершенно разных ценовых категориях».

Но в итоге потери импортных вин оказались не столь значительными: объем поставок из Франции, Италии и Испании упал лишь на 3,5%. И к концу года российские производители уже ощутили спад интереса к своей продукции, рассказал глава винодельческого проекта «Дом Захарьиных» Валерий Захарьин:

«Были проблемы с логистикой, и все сети сильно испугались за свои доходы, и такое можно было наблюдать. Где-то к концу года все вернулось на круги своя. В гипермаркетах этого не наблюдается, в каких-то дискаунтерах — да, возможно. В ресторанах, конечно, рост есть. В сознании потребителя произошел качественный сдвиг — он понимает, что виноград распространен не по государственным границам, а по природно-климатическим зонам».

Производство вин в России за год выросло примерно на 10%. Но главный вопрос в том, будут ли готовы посетители ресторанов променять напитки из Бургундии на те, что произведены где-нибудь в Тамани. Сооснователь Сюр-бара, паста-бара «Аренда» и кафе «Интеллигенция» Никита Фомкин отмечает, что доверия к ним пока нет:

«В моем более или менее премиальном заведении "Интеллигенция" от русского вина отказались почти полностью, его доля — 2-3% от общего объема. А в "Винфаке", довольно демократичном месте, оно занимает 30-40%. До начала боевых действий перешли на русское вино, все боялись, что иностранное пропадет. Но сейчас в "Интеллигенции" пошел отток, поскольку люди хотят иностранный продукт. Такое вино приходилось продавать гостям сомелье, а зарубежное прекрасно продается само».

С начала года, кстати, импорт вин из Италии и Испании вырос уже на 10-15%, писал “Ъ”. В то же время российский рынок постепенно теряет игроков из Новой Зеландии и Австралии. Поставки из последней упали в полтора раза, и это только в первом квартале. Впрочем, клиенты предпочтения пока не меняют, рассказала пиар-директор «Азбуки вкуса» Александра Собольникова:

«Предпочтения по странам в сравнении с прошлым годом несильно изменились, в топе у покупателей по-прежнему алкоголь из Франции, Италии, Испании. На место стран, которые перестали работать с Россией, пришли вина из Сербии, Хорватии, Венгрии. И, конечно, мы активно занимаемся развитием отечественной полки за счет ценового сегмента "средний плюс"».

Конкурировать с российским вином намерено еще и грузинское. Его поставки с начала года выросли в полтора раза. Грузинские напитки таким образом оказались на втором месте среди импортированных, опередив Испанию и догоняя лидера — Италию.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".