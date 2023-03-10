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Коммерсантъ FM
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Российский алкоголь завезут в отели

Какие напитки будут предлагать гостям

Российский all inclusive этим летом принудительно наполнят местным алкоголем. Росстандарт утвердил требования, по которым отели с системой «все включено» будут обязаны разливать гостям спиртное отечественного производства. Напитки должны предлагаться гостям на обед и на ужин. Нормы вступят в силу 30 июня, при этом в документе указывается минимальный набор алкогольного ассортимента для гостиниц разной звездности. Тему продолжит Владимир Расулов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно новым правилам от Росстандарта, на «шведском столе», а также в точках дополнительного питания, отели по системе «все включено» обязаны предоставлять постояльцам российский алкоголь без ограничения. Причем пива должно быть не менее одного вида, а вина — сухого, полусладкого, белого и красного — не менее трех. Если речь о крепком спиртном, то минимум два варианта и столько же коктейлей на его основе.

Но в гостиницах, которые уже работают по системам «все включено» и «ультра все включено», гости все-таки предпочитают импортные напитки, поделилась операционный директор загородного отеля Sofrino Park Юлия Терещенко: «У нас, например, вместо пяти крепких алкогольных напитков, уже прописанных в регламенте, есть шесть. Вместо семи коктейлей — девять. Поэтому мы расширять ассортимент планируем, наверное, только по той причине, что понимаем — наши конкуренты тоже будут вынуждены сейчас войти в данный стандарт и догонят нас по каким-то позициям».

«Реки» своего алкоголя в России тем временем становятся шире. По данным Росалкогольрегулирования, за последний год производство спиртного увеличилось на 2% и превысило 1 млрд декалитров. В основном делали пиво, сидр, пуаре и медовуху. Зато настойки, джины и ром показали самый существенный рост — на 42%, выпуск водки вырос только на 4%.

Почему снижаются производство и продажи сидра

Почему снижаются производство и продажи сидра

Впрочем, для производителей алкогольных напитков отельный сегмент вряд ли станет крупным каналом сбыта, отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Есть общепит, включая рестораны, кафе и бары гостиниц, и это не более 3% от всех розничных продаж.

Конкретно то, что будет приходиться на формат "все включено" в гостиницах, отелях и на курортах, составит сотые доли процентов общего рыночного оборота. И никто, естественно, за это особенно бороться не будет.

Кому это может быть интересно из производителей? Разве что только российским виноделам, чтобы эффективнее продвигать свою продукцию».

Как производители крепкого спиртного расширяют ассортимент

Как производители крепкого спиртного расширяют ассортимент

При этом пока в России all inclusive представлен не так широко. По этой системе работают не больше 200 гостиниц, которые в основном находятся на побережье Черного моря, в Подмосковье и Ленинградской области, сообщала в конце января профильная ассоциация.

Между тем с точки зрения бизнеса формат «все включено» более рентабелен, чем, например, размещение на базе завтраков, подчеркнул исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец: «Появится все больше качественных предложений. Это стандарт, который будет влиять на продажи, особенно в сегменте загородных отелей. С одной стороны, есть отзывы и оценка удовлетворенности гостей, с другой, себестоимость питания. В целом ассортимента достаточно, и проблем быть не должно.

В эконом- и в среднем сегментах никаких сложностей вообще нет. Что касается заведений высокого ценового уровня, то отельерам, которые будут заниматься закупками, придется напрячься».

Отдельная история — новые требования к тем, кто работает по системе «ультра все включено». Такие отели с лета 2023-го должны будут предлагать гостям не менее пяти видов крепкого алкоголя как отечественного, так и импортного, а также не менее семи вариантов коктейлей на основе крепкого спиртного. А если гостиница пятизвездная, то на завтрак там должно подаваться игристое вино.

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Светлана Белова

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