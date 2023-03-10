Российский алкоголь завезут в отели

Российский all inclusive этим летом принудительно наполнят местным алкоголем. Росстандарт утвердил требования, по которым отели с системой «все включено» будут обязаны разливать гостям спиртное отечественного производства. Напитки должны предлагаться гостям на обед и на ужин. Нормы вступят в силу 30 июня, при этом в документе указывается минимальный набор алкогольного ассортимента для гостиниц разной звездности. Тему продолжит Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно новым правилам от Росстандарта, на «шведском столе», а также в точках дополнительного питания, отели по системе «все включено» обязаны предоставлять постояльцам российский алкоголь без ограничения. Причем пива должно быть не менее одного вида, а вина — сухого, полусладкого, белого и красного — не менее трех. Если речь о крепком спиртном, то минимум два варианта и столько же коктейлей на его основе.

Но в гостиницах, которые уже работают по системам «все включено» и «ультра все включено», гости все-таки предпочитают импортные напитки, поделилась операционный директор загородного отеля Sofrino Park Юлия Терещенко: «У нас, например, вместо пяти крепких алкогольных напитков, уже прописанных в регламенте, есть шесть. Вместо семи коктейлей — девять. Поэтому мы расширять ассортимент планируем, наверное, только по той причине, что понимаем — наши конкуренты тоже будут вынуждены сейчас войти в данный стандарт и догонят нас по каким-то позициям».

«Реки» своего алкоголя в России тем временем становятся шире. По данным Росалкогольрегулирования, за последний год производство спиртного увеличилось на 2% и превысило 1 млрд декалитров. В основном делали пиво, сидр, пуаре и медовуху. Зато настойки, джины и ром показали самый существенный рост — на 42%, выпуск водки вырос только на 4%.

Впрочем, для производителей алкогольных напитков отельный сегмент вряд ли станет крупным каналом сбыта, отметил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин: «Есть общепит, включая рестораны, кафе и бары гостиниц, и это не более 3% от всех розничных продаж.

Конкретно то, что будет приходиться на формат "все включено" в гостиницах, отелях и на курортах, составит сотые доли процентов общего рыночного оборота. И никто, естественно, за это особенно бороться не будет.

Кому это может быть интересно из производителей? Разве что только российским виноделам, чтобы эффективнее продвигать свою продукцию».

При этом пока в России all inclusive представлен не так широко. По этой системе работают не больше 200 гостиниц, которые в основном находятся на побережье Черного моря, в Подмосковье и Ленинградской области, сообщала в конце января профильная ассоциация.

Между тем с точки зрения бизнеса формат «все включено» более рентабелен, чем, например, размещение на базе завтраков, подчеркнул исполнительный директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец: «Появится все больше качественных предложений. Это стандарт, который будет влиять на продажи, особенно в сегменте загородных отелей. С одной стороны, есть отзывы и оценка удовлетворенности гостей, с другой, себестоимость питания. В целом ассортимента достаточно, и проблем быть не должно.

В эконом- и в среднем сегментах никаких сложностей вообще нет. Что касается заведений высокого ценового уровня, то отельерам, которые будут заниматься закупками, придется напрячься».

Отдельная история — новые требования к тем, кто работает по системе «ультра все включено». Такие отели с лета 2023-го должны будут предлагать гостям не менее пяти видов крепкого алкоголя как отечественного, так и импортного, а также не менее семи вариантов коктейлей на основе крепкого спиртного. А если гостиница пятизвездная, то на завтрак там должно подаваться игристое вино.

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Светлана Белова