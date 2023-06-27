Володин попросил выяснить, кто из чиновников уехал из России во время мятежа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что осуждает тех госслужащих, которые покинули Россию «в сложный для страны момент» на фоне мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, это «должно быть в том числе наказуемо». Он попросил председателю комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева проверить, кто из виновников уезжал из страны.

С призывом озвучить имена чиновников, которые 24 июня покинули страну, выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Господин Володин считает, что отъезд госслужащих в такой ситуации является «неблаговидным поступком», и в этом случае им «не по пути государственная служба, занятие должности».

«Просьба к председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на государственной службе, в государственных структурах, акционерных обществах, корпорациях. И предать это гласности»,— сказал спикер на заседании Госдумы.

Он убежден, что «народ не должен содержать таких людей, а они содержатся за счет людей, за счет отчислений, и должны служить государству, служить людям». «Вот такой ответ тем, кто совершил этот неблаговидный поступок. За него им должно быть стыдно, и мы соответствующие меры (необходимо.— "Ъ") принять»,— убежден Вячеслав Володин.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале «марша справедливости» на Москву, и в течение ночи его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта: бойцов ЧВК направили в полевые лагеря, а господин Пригожин улетел в Белоруссию. Сегодня, 27 июня, ФСБ прекратила уголовное дело о попытке мятежа. Владимир Путин уверен, что военные встали на пути смуты и остановили гражданскую войну.

О реакции на мятеж в РФ читайте в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер