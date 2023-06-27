Песков — о закрытии дела против Пригожина: президент выполнил свое слово

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «экстраординарным событием» мятеж ЧВК «Вагнера» и ее основателя Евгения Пригожина. По словам представителя Кремля, дело в отношении господина Пригожина закрыли в рамках договоренностей, достигнутых с Владимиром Путиным.

Господина Пескова попросили объяснить причины закрытия дела во время пресс-колла. Он сказал, что речь идет о достаточно печальном и весьма экстраординарном событии. Как утверждает пресс-секретарь, для урегулирования ситуации «была проделана огромная работа целым рядом лиц».

«Была проявлена воля президента в тому, чтобы не допустить развития события по худшему сценарию. Была определенная договоренность с тем, чтобы избежать этого худшего развития сценария. И были определенные обещания, определенные гарантии президента... Договоренности реализуются. Вы знаете, что президент России всегда выполняет свое слово»,— сказал он.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. К утру бойцы ЧВК заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали к вечеру 24 июня: бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Белоруссию. Сегодня, 27 июня, ФСБ объявила о закрытии дела.

Подробнее о мятеже — в материале «Ъ» «А судьбы кто?».

Лаура Кеффер