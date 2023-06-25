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Глава офиса Зеленского предложил провести глобальный саммит мира на Украине

Главы офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что хотел бы провести глобальный саммит мира на Украине. По его словам, многие страны и площадки, в том числе генеральная ассамблея ООН, вызвались принять мероприятие у себя. Об этом господин Ермак сообщил по итогам встречи с советниками по вопросам национальной безопасности и политическими советниками из стран Евроосоюза и Глобального Юга.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

На консультациях были представители Бразилии, Великобритании, Дании, Евросоюза, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии. Встреча прошла в рамках продолжения диалога, начатого на саммите G7 в Хиросиме.

Как сообщил Андрей Ермак, на встрече обсуждалась украинская формула мира, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским осенью 2022 года. Представители стран договорились продолжить консультации в этом формате для организации глобального саммита мира.

«Мной были озвучены площадки, которые могли бы стать потенциальным местом проведения глобального саммита мира. Первой я предложил Украину как наиболее желанный для нас вариант. Кстати, многие страны уже выразили готовность принимать у себя этот саммит, включая такие международные площадки, как Генеральная ассамблея ООН»,— написал Андрей Ермак.

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022-го Владимир Зеленский предложил десять шагов для возобновления мира на Украине. В частности, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Для достижения этой цели украинский президент также выступил с инициативой созыва глобального саммита мира.

На этой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд встретятся в Копенгагене с представителями стран Глобального Юга, которые не осудили российскую военную операцию. Консультации организованы по настоянию Украины.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Запад перешел в контрнаступление на Юг».

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