Российский рынок акций незначительно снизился на открытии торгов

Индекс Московской биржи на открытии торгов снижается на 1,09%, до 2764,7 пункта, по сравнению со значениями закрытия в пятницу. Индекс РТС опустился на 1,65%, до 1022,53 пункта.

Курс доллара растет на 0,49%, до 85,1 руб./$. Евро вырос на 0,62%, до 92,9 руб./€, курс юаня — на 0,42%, до 11,7 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Российская валюта стала резко снижаться в конце прошлой недели на фоне ситуации с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В ночь с 23 на 24 июня банки подняли цены продажи иностранных валют, и к утру они превышали биржевые показатели по доллару и евро на 10–13 и 12–14 руб. соответственно.

Подробности — в материале «Ъ» «Мятежные курсы».

Лаура Кеффер