В Нижнем Новгороде отменили выступления Билана и Линды

Власти Нижегородской области скорректировали программу, которая пройдет в Нижнем Новгороде как Молодежной столице РФ. Принято решение отменить выступления приглашенных артистов — Димы Билана на площади Минина и Пожарского и Линды в парке «Швейцария». При этом церемония закрытия Дня молодежи состоится, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Что касается церемонии закрытия Дня молодежи на стадионе — это одно из центральных событий федеральных мероприятий Росмолодежи в этот день. И оно состоится. Отмечу, это важная театрализованная постановка, которую подготовил режиссер Илья Авербух»,— написал господин Никитин в своем Telegram-канале.

Нижний Новгород, который помнит героев Минина и Пожарского, вставших на защиту Отчизны для преодоления смуты, хорошо понимает важность сплочения и общности, заявил губернатор.

Ранее власти Нижегородской области определили необходимые дополнительные меры безопасности. Ситуация в Нижегородской области — под контролем, отметил тогда Глеб Никитин.

23 июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». На фоне этого в Москве и Подмосковье на неделю перенесли выпускные.

За ситуацией с Пригожиным следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова