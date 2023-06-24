РКН предупредил о возможном ограничении работы интернета в районах КТО

Роскомнадзор сообщил, что пока не ограничивает работу интернета. Однако в районах проведения контртеррористической операции такие ограничения возможны.

«В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса не ограничивается», — сообщили РБК в Роскомнадзоре.

Сейчас в работе Telegram в России наблюдается сбой. На неполадки жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, следует из данных сервиса DownRadar.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры приняты в целях пресечения возможных терактов. 23 июня основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

О том, какие ограничения вводит режим КТО,— в материале «КТО куда».