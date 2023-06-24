Саперы продолжают разминирование Новой Таволжанки Белгородской области

Инженерно-саперные подразделения Западного военного округа ведут разминирование Новой Таволжанки в Белгородской области. Как утверждается, диверсанты, бои с которыми велись в населенном пункте в начале июня, оставили мины и боеприпасы, «которые необходимо в кратчайшие сроки обезвредить».

«Специалисты инженерно-саперного полка ЗВО обследуют дома, участки, лесной массив на предмет взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин, которые оставили после себя диверсионные группы ВСУ, а также ищут неразорвавшиеся снаряды, которые выпустила вражеская артиллерия по домам мирных жителей»,— говорится в сообщении Минобороны.

Военное ведомство отмечает, что гражданские находят в собственных садах и огородах противопехотные мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Военные проводят подомовой обход жителей, которые обратились за помощью в «извлечении из их домов неразорвавшихся боеприпасов и вражеских схронов с оружием и боеприпасами». Опасные боеприпасы, которые нельзя переносить и брать в руки, подрывают «на месте огневым способом».

О боях в Новой Таволжанке или на границе с ней власти и военные сообщали в начале июня. В ночь на 1 июня, по данным Минобороны, была предпринята попытка вторжения в РФ через этот населенный пункт. 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что российские войска вели бои с диверсантами в селе. По данным Минобороны, атака была отбита при попытке диверсантов перебраться через реку.

Леонид Уварчев