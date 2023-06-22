Главные новости за 22 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту между Крымом и Херсонской областью. В соцсетях сообщают, что, по предварительной оценке, использовались британские ракеты Storm Shadow. Мост оказался частично разрушен, однако в Крыму пообещали восстановить за несколько недель.

Водители автомобилей скорой помощи Гулькевичской ЦРБ массово написали заявления на увольнение. Сотрудники медучреждения недовольны низкими зарплатами. После этого сотрудники минздрава Кубани и Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи провели встречу с водителями.

Авиакомпания Red Wings отложила запуск полетов из Сочи в Тбилиси и по другим маршрутам на неопределенное время из-за отсутствия разрешения Минтранса России.

Суд обязал педиатра Елизавету Пономареву вернуть минздраву 251 тыс. руб. за ее целевое обучение в КубГМУ. Бывшая студентка отказалась после получения образования отрабатывать семь лет в сельской местности.

На Кубани в суд передали дело об убийстве директора Туапсинского НПЗ Анатолия Василенко и его водителя Александра Демченко, совершенное еще в 1995 году.

Следственное управление СКР по Кубани организовало доследственную проверку после того, как 15 строителей обратились в больницу Красноармейского района с признаками пищевого отравления.

В Геленджике 25 сентября проведут конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Прием документов стартует уже 10 июля.

Власти Краснодара приняли решение демонтировать старый Яблоновский мост через реку Кубань после полного завершения строительства дублера.

Депутаты городской думы Краснодара утвердили на должность директора департамента муниципальной собственности и городских земель 39-летнего Артема Губского.,

Бывший мэр Усть-Лабинска Станислав Гайнюченко, как и сообщал «Ъ-Кубань» ранее, назначен и.о. главы Усть-Лабинского района.

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