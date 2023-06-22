Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района назначен Станислав Гайнюченко

Обязанности руководителя района с 22 июня будет исполнять Станислав Гайнюченко, который ранее занимал должность мэра города Усть-Лабинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района Фото: пресс-служба администрации Усть-Лабинского района

Сергей Запорожский досрочно покинул пост главы Усть-Лабинского района по собственному желанию. Его решение поддержали депутаты на внеочередной сессии Совета муниципального образования. Господин Запорожский руководил муниципалитетом с января 2020 года.

Исполняющим обязанности главы Усть-Лабинска станет Дмитрий Смирнов. Дмитрий Смирнов до нового назначения занимал пост замглавы города, на который его назначили в 2023 году. С 2021 года он является директором МКУ «Чистый город».

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram